綠能1月營收2.66億元 月減2成 高階多晶價格穩定

綠能 (3519) 公布 1 月合併營收 2.66 億，月減率 20%，年減率 72.4%，綠能表示，去年太陽能市場價格波動劇烈，不少多晶供應鏈廠商被迫退出市場，供需回歸市場機制，促使產業朝向良性發展，1 月高階多晶片價格維持穩定。日前綠能與京城銀 (2809) 等七家銀行達成初步債務協商，其長、短借款償還得以展延到今年底，利息部分係按依照郵局一年定儲機動利率加碼 0.94%，財務調度上暫時鬆一口氣。



不過，綠能自結去年 11、12 月稅後淨損逼近 6 億元，每股淨損約 1.87 元，以前三季每股淨值 3.3 元來看，淨值面臨由正轉負的保衛戰，一旦淨值轉為負數，恐有下市之虞。綠能強調，現階段營運以保留現金為優先，專注本業外，也積極發展輕量化模組系統建置及應用，期望透過多元發展，強化利基產品研發與競爭力。