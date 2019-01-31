〈綠能躉購費率出爐〉沃旭：設定年發電量上限 恐不利開發遠岸風場

經濟部昨 (30) 日公告今年度離岸風電躉購費率，沃旭能源先前已與供應商暫停已動工合約，今 (31) 日發出聲明表示，設定發電上限，恐導致無法最有效的營運離岸風場，因沃旭所開發的風場離岸較遠，這項新規定對遠岸風場相當不利，將再仔細評估風場計畫，與供應商完成明確議約結果及取得籌設許可等，再做出最終投資決定。

沃旭能源全球離岸風電事業執行長 Martin Neubert 表示，比起去年，今年躉購費率降幅近 6%，並增加年度滿發小時數的條件限制，設定發電上限恐導致無法最有效的營運離岸風場，進而產生實質負面影響。

Martin Neubert 指出，大彰化東南及西南離岸風場是離岸較遠的風場，這項新規定將對遠岸風場相當不利，而近岸風場卻可維持不受影響，將與本地供應商夥伴密切溝通，尋求方法降低總購電量上限、及躉購費率調降的負面衝擊，盡力讓大彰化風場計畫仍具投資可行性。

沃旭指出，大彰化東南和西南計畫的建置成本非常高，主要原因在在緊迫的 2021 年併網時程下，必須發展投資，且具規模的本地供應鏈，沃旭需要分擔建置及強化陸上電網費用，在具挑戰性的場址及氣候條件下，建造遠岸風場及負責風場運維。

不過，沃旭表示，在未來幾周內，將與政府相關單位及本地產業夥伴緊密合作，以達成大彰化東南及西南風場計畫的重要里程碑，包含取得籌設許可、完成在地產業關聯性計畫、及簽署購售電合約等。

沃旭能源董事會將仔細評估大彰化東南及西南風場計畫，在與本地供應商完成明確議約結果，且能達成前述重要里程碑的前提下，做出最終投資決定，才有可能使大彰化東南及西南風場，如期於 2021 年完成併網發電。

根據經濟部昨日公布的躉購費率，開發商可選擇每度 5.516 元的 20 年固定費率，或是前 10 年每度 6.2795 元、後 10 年每度 4.1422 元的階梯式費率，並有滿發時數規定，年售電量 4200 小時以內，躉購費率維持原價；年售電量 4200 到 4500 小時區間，躉購費率打 75 折；年售電量超過 4500 小時，躉購費率打 5 折。