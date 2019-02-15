台郡去年每股賺8.55元 可望配發5元現金 今年業績仍可年增個位數

軟板大廠台郡 (6269)14 日召開法說會，公布去年每股淨利 8.55 元的成績單，並計畫配發 5 元現金股利；今年展望部分，受惠於天線與新材料貢獻，估今年營收仍可年增個位數百分比，而首季營收將較去年同期持平到年減一成內。就 2019 年展望部分，台郡提到，2019 年整體手機市場銷售量難以成長，但台郡預期有個位數年增率的營收成長，主要取自新產品天線及新材料的貢獻，尤其未來數年主要的動能將來自於天線的成長。而今年全年資本支出約 50 億元，其中一半用於設備購置，一半用於新廠建設，昆山及高雄新廠為 2-3 年的計畫。



至於今年首季部分，台郡預估單季營收將年減 0-10%，而第一季產品組合與去年第四季大致相同，手機產品延續去年第四季款型，平板將有新產品量產，產能利用率及生產成本的控制為毛利率的主要關鍵，此外今年第一季在成本控制及良率會有所提升，且將有新平板產品貢獻，但產能利用率會下滑至低於 60%，去年第四季產能利用率約 85-95%。



台郡去年第四季表現部分，單季營收 83.83 億元，季增 5.2%，年減 22.0%，毛利率 23.7%，季增 2.3 個百分點，年增 3.8 個百分點，單季營利率 17.9%，季增 3.1 個百分點，年增 2.6 個百分點，單季業外收入 7500 萬元，去年第四季稅後淨利 12.56 億元，季增 26.0%，年減 8.7%，單季每股淨利 4.03 元，稀釋後每股淨利 4.02 元。



至於 2018 全年成績單，營收 267.7 億元，年增 3.6%，毛利率 19.1%，年減 2.8 個百分點，營利率 11.8%，年減 3.5 個百分點，業外收入 3.28 億元，稅後淨利 26.45 億元，每股淨利 8.55 元，稀釋後每股淨利 8.38 元，公司計畫發放現金股利 5 元。