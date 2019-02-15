台股盤中—亞股重挫 大立光、鴻海跌幅擴大 指數翻黑震盪

台股今日開盤後一度攻上半年線，但在亞股普遍重挫影響下，鴻海、大立光午盤前跌幅擴大，指數由黑翻紅陷入震盪整理，為連續三天攻半年線、10100 點失利，今日預估成交量再縮至 1100 億元左右。

亞股今日表現疲弱，香港恆生指數狂瀉逾 400 點，下跌 1.5%，日經指數盤中重挫近 290 點，跌幅逾 1.3%，其他像是韓股也有 1.5% 左右的跌幅，陸股表現也相對弱勢。

台股雖然今天早盤開高後，一度收復半年線，但在亞股跌幅擴大下，賣壓同步出籠，股王大立光雖然一度觸及 4000 元大關，但盤中下挫，跌逾 2.6%，鴻海也跌逾 1.4%，下探 70 元關卡，三王之中僅台積電力守平盤之上。

族群股方面，光學股則是在大立光領跌下，同步走弱，玉晶光跌逾半根跌停、揚明光也下挫逾 3%，成為盤面上最為弱勢的族群。

而連日走揚的被動元件，今日漲多拉回，國巨、華新科盤中都有 4-5% 左右的跌幅，網通股智邦、中磊股價也陷入修正，水泥族群也在台泥拖累下，全面走弱。

不過在盤勢震盪下，依舊有個股逆勢發光，PCB 廠台郡昨日法說，釋出展望佳，今日股價衝上亮燈漲停，也帶動嘉聯益走揚 8%，燿華也大漲半跟漲停，鴻海集團的臻鼎、廣宇也逆勢上攻。

分析師指出，目前美中貿易戰鈍化效益已逐漸反應，但美國零售消額衰退，匯市全球經濟成長隱憂，而台股今日表現與亞洲股市相比略為強勢，但因半年線明顯有壓，接下來還是得聚焦在台積電 1 月營收表現，以及各公司財報狀況。