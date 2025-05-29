馬斯克宣布：即將離開川普政府

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-29 08:37

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全球首富、美國政府效率部負責人馬斯克周三（28 日）在社交媒體平台 X 上表示，在特別政府僱員任期即將結束之際，他想感謝美國總統川普給予的減少政府浪費性支出的機會。

馬斯克說，政府效率部的使命只會隨著時間推移而加強，成為政府日常運作的一部分。

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美國白宮官員表示，馬斯克離開美國政府的消息屬實，離職程序於周三晚間開始。

事實上，馬斯克上周六已經在 X 上發帖，稱他已經重新回到 7x24 小時工作的狀態，睡在會議室、伺服器機房或工廠裡。

歷經兩個多月高調曝光後，馬斯克似乎遭川普冷處理。

據《Politico》報導，馬斯克不再現身白宮簡報會，國會議員也幾乎不再提他。過去川普每周平均會發布約 4 則跟馬斯克有關的貼文，但 3 月 31 日後完全噤聲。

此外，川普團隊的政治募款郵件也不再提馬斯克，連白宮官方帳號與高階幕僚都停止提到馬斯克的名字。

《大西洋月刊》指出，這一變化可能與馬斯克領導的「政府效率部」改革受挫有關。