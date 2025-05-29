馬斯克宣布：即將離開川普政府
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
全球首富、美國政府效率部負責人馬斯克周三（28 日）在社交媒體平台 X 上表示，在特別政府僱員任期即將結束之際，他想感謝美國總統川普給予的減少政府浪費性支出的機會。
馬斯克說，政府效率部的使命只會隨著時間推移而加強，成為政府日常運作的一部分。
美國白宮官員表示，馬斯克離開美國政府的消息屬實，離職程序於周三晚間開始。
事實上，馬斯克上周六已經在 X 上發帖，稱他已經重新回到 7x24 小時工作的狀態，睡在會議室、伺服器機房或工廠裡。
馬斯克當時表示：「我必須全神貫注於 X/xAI 和特斯拉 (TSLA-US) ，還有下周星艦（Starship）發射，因為我們正在推出關鍵技術。」
歷經兩個多月高調曝光後，馬斯克似乎遭川普冷處理。
據《Politico》報導，馬斯克不再現身白宮簡報會，國會議員也幾乎不再提他。過去川普每周平均會發布約 4 則跟馬斯克有關的貼文，但 3 月 31 日後完全噤聲。
此外，川普團隊的政治募款郵件也不再提馬斯克，連白宮官方帳號與高階幕僚都停止提到馬斯克的名字。
《大西洋月刊》指出，這一變化可能與馬斯克領導的「政府效率部」改革受挫有關。
馬斯克試圖將企業管理邏輯套用至聯邦政府體系，大規模削減成本，但實務執行困難，招致川普核心幕僚不滿。川普本人亦多次表態，不會接受馬斯克提出的某些激進改革方案。
延伸閱讀
- WSJ：馬斯克試圖阻撓OpenAI中東AI資料中心計畫
- 特斯拉自駕計程車服務 傳6/12德州奧斯汀推出
- 馬斯克罕見批川普：對「又大又美麗」支出預算案感到失望 與政府效率部目標相違背
- 春江水暖鴨先知！ Q2淡季不淡，主動式ETF投資靈活有韌性，後市有看頭
下一篇