汽車業務毛利率碾壓賓士保時捷！小米Q1營收淨利俱創新高 智能大家電營收暴增113.8%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 09:10

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中國科技大廠小米 (01810-HK) 周二 (27 日) 發表的今年首季財報引發市場震動。數據顯示，這家科技公司當季實現總營收 1113 億元(人民幣，下同)，年增 47.4%，經調整淨利 107 億元，年增 64.5%，兩項指標皆創歷史新高。更令市場矚目的是，小米電動車業務毛利率首次超越手機 ×AIoT 板塊，達到 23.2%，甚至超過賓士、保時捷等傳統豪華品牌，標誌著小米造車策略迎來關鍵轉捩點。

財報顯示，小米智慧電動車及 AI 創新業務分部收入達 186 億元，其中汽車銷售收入 181 億元，佔總營收比重提升至 16.7%。該部門毛利率從去年首季的 12.6% 躍升至 23.2%，一年內成長 10.6 個百分點。

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相較於同業，BMW 今年首季毛利率 16.3%、賓士 19.76%、保時捷 21%，特斯拉僅 11.29%，中國新勢力小鵬汽車毛利率 10.5%，這也意味著，僅推出 SU7 一款車型且處於產能爬坡期的小米汽車，已經實現對傳統豪華品牌及造車新勢力的毛利率碾壓。

小米 SU7 系列今年第一季交車量達 7 萬 5869 輛，平均銷售單價 (ASP) 達 23.83 萬元。截至 5 月，累計交付量突破 25.8 萬輛。目前小米汽車銷售網絡已涵蓋 65 個城市，新一代 YU7 車型攜 800V 高壓平台、高性能動力系統及創新車載螢幕亮相，進一步拓寬產品矩陣。

產能方面，北京亦莊工廠持續擴建，公司打算年底前將 SU7 系列月產能提升至 3 萬輛，為年銷目標 20 萬輛奠定基礎。

手機 ×AIoT 業務營收方面，今年首季營收年增 22.8% 至 927 億元。智慧手機出貨量 4180 萬支，ASP 年增 5.8% 至 1,211 元，帶動全球市佔率達 14.1%。在中國市場，小米以 18.8% 的市佔率時隔十年重登出貨量榜首，高階機型佔比提升抵銷了零件漲價對毛利率的影響，手機毛利率 12.4%，年減 2.4 個百分點。

此外，IoT 與生活消費品業務收入 323 億元，年增率 58.7%，空調、冰箱、洗衣機出貨量成長率皆超 65%，智慧大家電收入也較去年同期成長一倍，成為成長新引擎。

截至今年 3 月，小米經營活動現金流淨額由負轉正至 45.1 億元，融資活動現金流淨流入 380.77 億元，現金及等價物達 861.72 億元，較去年首季激增 147%。資本支出 27.3 億元主要用於智慧製造和研發，智慧駕駛團隊規模已突破 6000 人。

儘管小米汽車業務仍虧損 5 億元，但虧損幅度較去年第四季縮小，今年內料將實現由虧轉盈。

今年首季財報發布前，小米 YU7 被指有設計爭議，天際屏、門把手等細節被質疑模仿法拉利、BMW、麥克拉倫等品牌。

市場調查顯示，SU7 交付用戶中 30% 來自非小米手機用戶，但仍有部分消費者對「性價比旗艦」的溢價能力存疑。