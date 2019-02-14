【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市漲勢趨緩 台股半年線持續觀望

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 6 點至 10079 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 10.01 點，電子期正價差縮至 0.09 點，金融期轉為正價差 1.43 點。現貨部分，三大法人買超 14.77 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2378 口至 31875 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3668 口至 56449 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5448 口至 28741 口。

週三美股雖收紅但漲勢趨緩，引發亞股短線獲利調節賣壓出籠，週四台股平高開出後雖一度上衝挑戰半年線反壓，但未達昨日高點旋即遭遇賣壓而拉回，盤面上台積電、鴻海等電子權值股熄火，午盤過後賣壓加速湧現，指數由紅翻黑，終場加權指數下跌 1.57 點或 0.016%，收在 10089.01 點，成交量能 1123.97 億，較前一日縮減 281.22 億。今日八大類股漲跌互見，其中以造紙類股漲幅 1.43% 表現較佳，機電類股跌幅 0.3% 表現較差。今日加權指數挑戰半年線失利，且量能未見放大，指數收盤滑落平盤之下，短線調節賣壓浮現，而日 K 連兩日收黑留上影線，技術面強勢力道趨緩，短線指數為高檔震盪格局。美股漲勢趨緩，台股漲多壓力亦浮現，外資現貨轉為賣超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.31，雖然小幅下降，但仍維持中性偏多架構，VIX 指數下降 0.21 至 14.24。外資選擇權買賣權部位都呈現小幅增加，不過自營商賣權多賣了 1.1 萬口，買權多買了 1.2 萬口，因此三大法人的選擇權部位顯示對後續走勢並不悲觀。選擇權部位整體來看顯示維持中性偏多格局。 (永豐期貨研調)



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