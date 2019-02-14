三大法人共買超14.82億元 外資期現貨續不同調 群創獲連24買

台股今 (14) 日受到電子三雄同步走疲影響，加上南亞與台塑等傳產權值股午盤後朝平盤靠攏，壓抑大盤表現，指數終場小跌 1.57 點，以 10089.01 點作收。三大法人方面，自營商買超 21.75 億元，投信買超 1.75 億元，外資及陸資賣超 8.68 億元，共買超 14.82 億元，不過，外資期現貨操作再度不同調，淨多單增持 3637 口至 56449 口。個股方面，上海商銀獲外資連 30 買、群創則是連 24 買。

台指期部分，外資增持多單 3637 口，多單未平倉口數增至 56449 口；投信增持空單 27 口，空單未平倉口數增至 26060 口；自營商增持空單 1521 口，多單未平倉口數降至 1486 口。

外資今日買盤集中在陸股 ETF 與電子股，獲外資大買的陸股 ETF 包括富邦上証正 2、元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50、國泰中國 A50 正 2、富邦上証與富邦深 100，獲外資買超上千張的電子股包括金像電、群創、南亞科、廣達、台達電、光寶科、耀華、嘉聯益、奇鋐、康舒、健策、達運、敬鵬、聯詠、聯合再生、創意、世界、頎邦與茂迪。

值得一提的是，上海商銀持續獲外資青睞，今日外資再大買逾 7000 張，已獲外資連 30 買，除上海商銀外，群創從今年初起也同樣受外資青睞，獲外資連 24 買。

外資買超第 1 名為富邦上証正 2、買超 12961 張，第 2 名元大滬深 300 正 2、買超 10697 張，第 3 名上海商銀、買超 7067 張，第 4 名金像電、買超 5885 張，第 5 名群創、買超 5765 張，第 6 名臺企銀、買超 5437 張，第 7 名南亞科、買超 5041 張，第 8 名新光金、買超 5000 張，第 9 名廣達、買超 4711 張，第 10 名台達電、買超 3726 張。

外資賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 32865 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、賣超 10856 張，第 3 名開發金、賣超 10541 張，第 4 名華航、賣超 9951 張，第 5 名兆豐金、賣超 9576 張，第 6 名富邦金、賣超 7196 張，第 7 名鴻海、賣超 5697 張，第 8 名穩懋、賣超 4391 張，第 9 名華邦電、賣超 4117 張，第 10 名玉山金、賣超 4050 張。

投信買超第 1 名合晶、買超 6005 張，第 2 名世界、買超 3393 張，第 3 名致伸、買超 1708 張，第 4 名欣興、買超 1672 張，第 5 名中美晶、買超 1344 張；投信賣超第 1 名長榮航、賣超 4872 張，第 2 名中華電、賣超 1503 張，第 3 名光寶科、賣超 1247 張，第 4 名台泥、賣超 846 張，第 5 名啟碁鋼、賣超 652 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 60601 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、買超 22267 張，第 3 名富邦上証正 2、買超 13524 張，第 4 名國泰中國 A50 正 2、買超 5732 張，第 5 名元大高股息、買超 4132 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 48377 張，第 2 名友達、賣超 4639 張，第 3 名旺宏、賣超 2553 張，第 4 名國泰美國道瓊反 1、賣超 1506 張，第 5 名台新 MSCI 中國正 2、賣超 1252 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數面臨半年線壓力，呈現震盪格局，主要原因在於市場關注貿易戰結果，雖然美股持續向上，但整體亞股都有震盪現象，惟盤面強勢族群仍呈現健康輪動狀態。