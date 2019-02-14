藥師職能大改變！日本藥妝店Tomod's實施「配藥自動化」

日本大型綜合貿易商住友商事 (8053-JP) 旗下藥妝連鎖店「Tomod’s」於週三 (13 日) 發表，將在該公司位於千葉縣的松戶新田店，進行機器自動化的配藥驗證實驗。平時由駐店藥劑師以人力執行的，自藥櫃上取藥、計量、調配、分包的配藥作業，其中 9 成內容將改為自動化作業。此舉可以減少病患在現場等待的時間，並讓藥劑師有更為充分的時間與顧客進行面對面諮詢。

住友商事於 13 日，在 Tomod’s 的千葉縣松戶新田店，向媒體公開了自動化配藥室。該項自動化設備可以進行部分的配藥作業，例如藥粉及藥水的自動調配，對藥品進行切藥等，一共導入 7 台的新機器。

在對藥品進行切藥的機器裡，共準備了 136 種藥錠及膠囊。當藥劑師從病患那裡拿到處方簽後，把處方內容輸入電腦，機器就會立即展開配藥作業。

在家中進行療程的病患，依照早、中、晚不同時間，時常需要服用 10 種以上的藥物。根據業者的說法，過去在進行這類藥物的配藥及內容確認時，通常要花上半小時到 1 小時的時間。Tomod’s 的山口義之董事表示，「希望病患在藥局等待的平均時間能夠控制在 15 分鐘以內」。

而主導該項業務的住友商事衛生保健事業部門的小室伊都子表示，「過去 Tomod’s 松戶新田店需要 12 位藥劑師來執行業務，現在只需要 10 位即可。由於效率的提高，藥劑師有更多的時間到病患府上進行訪問等工作」，說道他對未來的期望。

日本政府為了減少醫療費用支出，積極鼓勵各家藥局參與在宅醫療服務。而配藥作業的自動化，也有可能在未來，讓藥劑師有更多的時間可以參與日本政府所提倡的這項措施。

住友商事 (8053-JP) 今 (14) 日在東京股市的表現，上漲 0.44% 股價 1608 日圓。