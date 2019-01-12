廣運受惠台商回流 自動化及EMS業務接單熱度攀升

台商積極回流，廣運 (6125-TW) 集團包括自動化設備及電子 EMS 業務也獲挹注，而旗下子公司太極能源 (4934-TW) 也因應市場變化，將在台灣及昆山的產能遷往越南，今年 6 月將完成越南第二階段的產能建置。

太極能源能去年 12 月起因晶圓成本下降及產品市場需求推升價格，營運可望轉為正毛利率，為今年營運增加能見度，公司也正在觀察印度太陽能市場需求成長。

廣運機械成立吧 43 年，今 (12) 日舉辦集團尾牙，廣運擁有整廠物流自動化設備豐富經驗，公司指出，受惠工業 4.0 智慧製造、物聯網發展及中美貿易戰，客戶多積極延伸建置非中國大陸地區的生產據點，廣運的工廠自動化以倉儲運搬物流方案為主，多為客製化服務，2019 年本業接單熱度高。

廣運指出，廣運機械目前也積極各類專用標準機，包括自有無人搬運車 (AGV) 從輕載至承載超荷重 65 噸各類型皆有，搭配各品牌機器手臂，增加接案的競爭力，目前更發展智慧儲能及動力電池系統可搭載結合 AGV、自動倉儲電動穿梭車、電動拖板車及堆高機、電動機車、電動大巴士、太陽能發電儲能等廣泛應用。

廣運 2007 年轉投資太極能源，目前持股 27%；太極主要為單多晶太陽能電池片、模組及太陽能電站系統建置經營。

太極能源將在台灣中壢及昆山的產能遷往越南，今年 6 月可望完成越南第二階段的產能建置，預計開出 200MW 的高效晶片及 450MW 的多晶電池晶片，同時，去年 12 月以來在市場需求趨於穩定之下，價格由谷底已上攀 10-15%，加上原物料價格走跌，毛利率可望轉正。

至於廣運旗下金運科技是 2001 年成立的電子事業群，於 2010 年分割獨立，資本額 8.9 億元，廣運直接持股 87.53%。為專業電子 OEM/ODM 的 EMS 公司，並成功跨入智慧咖啡雕花機、生技醫材及車載 LED 控制板、電子節溫器、氣壓傳感器等，生產服務基地為台灣中壢及大陸蘇州，去年第４季受惠中美貿易戰及車載零組件認證有成，訂單持續大幅攀升。