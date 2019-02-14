全樹脂電池行情看俏！預計2021年開始量產

日經新聞報導，以樹脂替代金屬材料，可以防止電池起火燃燒的「全樹脂電池」將於 2021 年秋天開始量產。三洋化成工業 (4471-JP) 與慶應大學的新創公司等，正在著手研發全樹脂電池，盼能在次世代電池的研發競爭中，迎頭趕上走在前頭的全固態電池及空氣電池。而目前主流的鋰電池，在應用上已經普及到電動車 (EV) 產業，新世代電池的競爭也將越趨激烈。

三洋化成已對電池新創企業 APB 進行投資。APB 的創辦人，是慶淨大學研究所的特任教授崛江英明。他曾經主導日產 (7201-JP) 電動車 (EV)「Leaf」的鋰電池研發。崛江教授認為，將金屬從電池的材料中排除，可以從根本上預防電池起火的問題。也因此有了全樹脂電池這項提案出現。

三洋化成運用在多功能事務機的碳粉，以及紙尿布材料上的技術，來製造全樹脂電池的主材料「凝膠狀樹脂」。該公司已與化學品製造廠，及製造設備製造廠合作，確立了全樹脂電池的製程。朝著量產的方向，已展開產品原型的出貨。

全樹脂電池是利用含有電解液的凝膠狀樹脂來包覆鋰離子等電極材料，構成電池的正極與負極。在充飽電的情況下，就算將電池開孔或者切開，也都不會起火燃燒。全樹脂電池的製造成本，1Wh 約為 12 日圓，低於鋰電池的 15 – 20 日圓。

鋰離子電池是由旭化成 (3407-JP) 的吉野彰所開發，索尼 (6758-JP) 在 1991 年將其商品化。現在電池產業會如此競爭，也是因為鋰電池在性能發展上已經走到極限。

例如行動裝置發生電池起火燃燒的意外頻傳，電動車 (EV) 及無人機等的續航力也無法讓人心安。

電池握有產品創新的關鍵，也擁有龐大的市場。根據日本調查公司富士經濟的說法，2030 年時，光是電動車 (EV) 用大型電池的市場就超過 15 兆日圓。經過試算，在大型電池所使用的材料市場規模，也超過了 7 兆日圓。而在高性能的次世代電池問世後，還有可能向上攀升。

全固態電池是目前最受到矚目的。TDK(6762-JP) 在 2018 年時，領先全球開始了陶瓷型的全固態電池量產。其它如豐田汽車 (7203-JP) 與村田製作所 (6981-JP) 等，也正傾力研發當中。

而鈉離子電池也頗受到關注，法國的新創企業「Tiamat」表示在 2020 年將展開鈉離子電池的量產。住友化學 (4005-JP) 及日本電氣硝子 (5214-JP) 也正著手材料的研發。

Tiamat 的鈉離子電池 (圖：翻攝自 Tiamat 官網)

日本的電池產業受到中韓的嚴重威脅，若能在次世代電池開發上領先的話，將有重返過去榮耀的機會。

三洋化成 (4471-JP) 今 (14) 日在東京股市表現，日本時間 12:44 時上漲 5.8% 股價 5470 日圓。