工廠自動化發燒 泓格台半導體市場接單旺 俄羅斯、東南亞也助攻

全球物聯網 (IoT) 與工業 4.0 發展加速，IPC 廠泓格 (3577) 在台灣與俄羅斯市場大有斬獲，加上東南亞市場包括泰國、印尼佈局起飛，2019 年業績看增。據悉，該公司去年打入國內半導體龍頭業者的自動化設備供應鏈後，詢問度增加帶動接單繼續成長，預估今年來自國內半導體市場的業績再以兩位數增加；俄羅斯則受惠油價回升，景氣轉家，工控機台、監控設備與軌道建設需求殷切，當地大型經銷商客戶下單陡增。



泓格去年營收達 8.13 億元，同比成長 8.55%，其中，12 月業績以 6184.3 萬元，較去年同期成長達 26.22%，表現亮麗，第四季營收維持 2 億元以上規模，達 2.02 億元，維持穩健。



泓格指出，在物聯網與工業 4.0 發展逐漸成熟之下，客戶相關需求的詢問度持續提升，除了台灣、俄羅斯成長能見度高，近兩年切入的東南亞市場包括泰國、印尼、馬來西亞與菲律賓等都見到成果。其中，印尼人口多，政府導入智慧城市的態度積極，包括智慧交通、智慧商辦等，泓格都有斬獲；而東南亞因氣候炎熱，對冷氣需求度高，因此泓格的能源管理解決方案在當地受歡迎，像是泰國觀光飯店的此類需求極為殷切，帶動商機起飛。



至於菲律賓，電價是台灣的兩到三倍，泓格提供的能源管理解決方案，範圍擴及風力發電、太陽能監控、工廠高壓轉低壓的用電安全監控，以及廠務與建築能源效率監控等區塊；在馬來西亞，當地政府將學校導入物聯網設備，2019 年泓格此一業務將有實績顯現。



泓格目前最大的單一市場為台灣，業務涵蓋傳產與科技龍頭，去年占比高達 35%，今年有機會再上層樓，俄羅斯近兩年成長高，也帶動歐洲市場在去年占比達 21%，亞洲占比達 33%。