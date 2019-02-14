蘋果進軍串流媒體服務 但果迷看不到Netflix或HBO？

《CNBC》週三 (13 日) 報導傳出，蘋果計畫最快在 4 月推出新的串流媒體服務，包括免費提供原創影音內容之外，還提供整合訂閱其他數位媒體服務的平台，但目前不會加入 Netflix 與 Hulu 頻道，且因抽成問題尚未與 HBO 簽約。

2019 年將成為串流媒體服務的戰國時代，據消息人士透露，蘋果正為進軍新的串流媒體服務做最後的準備，向果迷提供免費的原創影音內容並提供訂閱平台，但目前果迷恐怕無緣看到 Netflix 與 HBO 的原創影片。

蘋果計畫在今年 4 月或 5 月初推出這項服務，允許客戶註冊現有的數位串流媒體產品，並在 iOS 版電視應用程式中觀看類似於亞馬遜 Prime 影音頻道的內容。

消息人士表示，獅門影業付費電視頻道 Starz 與 CBS 將在蘋果數位平台上提供訂閱串流媒體服務。

蘋果希望透過一個整合式應用程式，加入各式影音頻道以方便用戶觀看內容，而非強迫用戶為每個頻道下載單獨的應用程式，而即將推出的影音服務有望為每位用戶減少 30% 的影音訂閱費用。

消息人士指出，Netflix 和 Hulu 不屬於亞馬遜 Prime 視頻頻道，也不會成為 Apple 影音服務產品的一部分。

截稿前，Apple，CBS，HBO，Hulu，Netflix，Starz 和 Viacom 的發言人拒絕發表評論。

首席執行長庫克上月在最新財報會議就已預告了這項蘋果的新產品服務，他提到：「蘋果看到用戶的消費習慣已經發生巨大的改變，預計今年這一變化將會加劇。我們將參與原創內容世界。我們已經與脫口秀天后歐普拉簽約，未來將進行多年的原創內容合作，並聘請也已經請來一些我們非常自信的人，我們晚些時候會帶來更多的消息。」

蘋果新串流影音服務傳不會加入 Netflix 與 Hulu 頻道。(圖：AFP)

據傳聞，蘋果已秘密地籌備 20 多部原創影視劇集，且絕大部分已在選角階段。

專欄作家 Shira Ovide 表示，蘋果發展 iPhone 外的業務過程中已變得更加精明，除了行銷應用程式、推出 Apple Music 訂閱音樂服務，還提供 Apple News 訂閱新聞服務。

Shira Ovide 評論：「目前蘋果仍是一家 iPhone 公司，但消費者不必等待很長時間才能看到蘋果轉型的下一步。

與有線電視公司一樣，蘋果擁有龐大的裝置受眾，全球有 9 億台 iPhone 活躍用戶，可推動人們購買更多娛樂選擇。

Shira Ovide 預測，蘋果影音服務不是走 Netflix 路線，而將會是像有線電視一樣，將 HBO 作為電視服務的附加產品出售。