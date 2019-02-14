〈財報〉思科Q2營收獲利均優於預期 盤後漲近4%

思科系統 (CSCO-US) 週三盤後上漲，係因該網路設備廠商公布第二財季營收和獲利均優於分析師預期。

以下是思科 Q2(1 月 26 日止) 財報重要數據：

每股純益：73 美分 (不含特殊項目) vs. 72 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增約 5% 至 124.5 億美元 vs. 124.1 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

今年迄今思科股價已上漲 9.6%，週三收在 47.50 美元，盤後漲近 4% 至 49.30 美元。



部門表現

數據中心交換器和路由器部門 (最大部門) 營收 71.3 億美元，根據 FactSet，高於分析師預期的 70.7 億美元。

應用部門 (Application）營收 14.7 億美元，也高於分析師預期的 13.5 億美元，該部門包含 AppDynamics 和 WebEx。

資安部門營收 6.58 億美元，高於預期的 6.29 億美元。

Q3 財測

營收：年增 4% 至 6%

調整後每股獲利：76 美分至 78 美分 (根據 Refinitiv，分析師預期調整後每股獲利 77 美分。)

企業動向

思科董事會已核准增加執行庫藏股 150 億美元，使執行庫藏股總額達 240 億美元。思科也調升季度股利 6% 至每股 35 美分。

本季思科宣布以 6.6 億美元收購 Luxtera，並與亞馬遜 AWS 建立合作關係。