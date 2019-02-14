美股盤中─可望達成貿易協議 道瓊上漲逾190點

美國股市週三中場上漲，道瓊上漲達 190 點。投資人期待中美貿易當局將能達成協議。

台北時間 00:06

道瓊工業平均指數上漲 190.89 點或 0.75% 至 25616.65。

Nasdaq 指數上漲 31.08 點或 0.41% 至 7445.70。

S&P 500 指數上漲 15.45 點或 0.57% 至 2760.18。

川普總統週二表示，他可能延後 3 月初的談判截止期限，好讓中美兩國達成協議。

分析師說，市場總是認為 3 月 1 日的貿易談判截止期限，是具有彈性的，終於獲得證實。目前基本面大致平衡，貿易協定已變得樂觀。展望未來，貿易協定將可減少經濟成長的擔憂，有助 2019 年漲勢持續。

週三，南華早報報導，習近平將於週五與美國代表團會晤，包括財政部長梅努欽及美國貿易代表 Lighthizer，雙方均有意達成貿易協定。若未能達成協定，美國將提高中國商品的關稅。

美國達成邊界安全預算的一項臨時協議，阻止了二次政府關門，亦有助股市上漲。川普總統週二說，他對這項協議感到不悅，但會研究協議的內容。

週二，美國股市亦大幅上漲。道瓊上漲逾 350 點，S&P 500 與 Nasdaq 均上漲逾 1%。S&P 500 並突破了 200 日移動平均線技術性關卡，為自 12 月 3 日以來，首度突破該關卡。

但有分析師說，美國股市可能已經超漲。