勤誠1月營收創歷年同期高 首季營收可望優於去年同期

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (13) 日公告 1 月合併營收 6.15 億元，月減 1.89%，年增 15.62%，創歷年同期新高。雖今年受到美中貿易戰影響，將充滿挑戰，但受惠全球伺服器需求持續成長，預期首季營收仍能優於去年同期。

勤誠表示，由於 1 月延續去年第 4 季表現，使單月營收在高基期情況下，仍創歷年同期新高。展望後市，美中貿易戰後續發展未明，今年將充滿挑戰，但全球伺服器需求持續成長，美國市場尤其強勁，目前客戶訂單能見度到第 1 季，預估首季營收仍能優於去年同期。

勤誠採重點發展白牌市場策略，透過系統商 (SI) 出貨給白牌客戶，營收占比達 7 成，是公司主要成長動能，目前中國與美國市場的主要雲端業者，為勤誠的白牌市場終端客戶，未來仍將持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，並拓展歐洲、印度、澳洲與東協市場。

展望今年，勤誠總經理陳亞男先前表示，今年外部充滿變數，還是很辛苦的一年，但也是醞釀轉機、充滿機會的一年，未來 3 年仍將力拚每年營收雙位數成長，並維持股東權益報酬率達 20％以上，股利發放率則維持 6 成以上。從營收已連續 3 年創新高的表現來看，勤誠今年可望再度改寫全年營收新猷。