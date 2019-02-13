【華冠投顧】漲價概念股…被動元件與矽晶圓發火了!

台股開高走低，盤下震盪，權值股休兵，被動元件與矽晶圓火紅接棒演出，維繫人氣，終場下跌 7 點，收在 10090 點，跌幅 0.07%，成交量 1383 億元。

受到美國國會兩黨初步達成邊境協議，川普也不會讓政府再度關門，消息激勵美股昨日開高走高大漲，而 MSCI 三升台股權重，大盤利多匯集激勵，指數開高，最高衝到 10140 點，但由於遇到半年線壓力，加上大立光 (3008)、台積電(2330) 雙雙出現下跌，最後大盤以 10,090 點作收。盤面今日由被壓抑許久的被動元件與矽晶圓點火，華新科 (2492) 由於農曆年前客戶提前拉貨，一月合併營收 33.03 億元，年增 48.8%，結束月營收連三減，股價攻漲停，率領族群信昌電 (6173)，禾伸堂(3026)，大毅(2478)，九豪(6127)，華容(5328) 等齊亮燈漲停! 龍頭國巨 (2327) 同步大漲 30.5 元漲 8.67%，382.5 元作收。矽晶圓的合晶 (6182)，中美晶(5483) 亮燈攻漲停，環球晶圓 (6488)，漢磊(3707)，台勝科(3532) 以及嘉晶 (3016) 等亦同步大漲。

台股漲多高檔震盪屬正常，且目前上檔面臨半年線及頸線套牢壓力區，權值股平淡整理，選股方向以中小型股為首選會較有所表現。

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