上銀逢淡季 1月營收年減逾2成 寫21個月新低

上銀 (2049-TW) 今 (12) 日公告 1 月營收 16.68 億元，受到美中貿易戰影響，中國接單情況趨緩，使營收月減 4.74%，年減 26.06%，為近 21 個月新低。上銀表示，由於第 1 季受到大環境需求趨弱加上淡季影響，將較去年第 4 季衰退，第 2 季預期將優於第 1 季，下半年也將優於上半年。

展望今年，上銀董事長卓永財日前表示，第 1 季受到大環境需求趨弱加上淡季影響，營運將較去年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，且東南亞地區需求已明顯增加，預期下半年在市場庫存去化告一段落，產業轉型或遷產線到東南亞的新設備需求帶動，營運表現可望優於上半年。

不過，卓永財也坦言，今年營運具挑戰，要成長不容易，「覺得很興奮也充滿鬥志」，美中貿易戰雖使產業飽受衝擊，但上銀歷經過去幾年的充分準備，可藉此展現自己的實力，盼今年營運能適度成長，目標為營收年增率達到雙位數。

上銀多年來持續耕耘新產品，卓永財指出，今年營運的主要成長動能，將來自智慧型螺桿、C 軸與 AC 軸解決方案，及力矩滑軌等新品，其中，智慧型螺桿在佈局 8 年後，已進入量產階段，預計第 2 季初出貨至德國，今年底前還會再推出機器人關鍵零組件新品，而工業機器人、半導體設備等需求仍持續成長。