三大法人合買112.81億元 外資回補鴻海1.82萬張

金豬年新春開出紅盤之後，外資連兩天在台股大幅買超逾 222 億元，也讓台股連兩日走強，大盤今 (12) 日以 10097.74 點作收，上漲 93.49 點或 0.93%，成交值也達到 1229.74 億元，三大法人合計買超 112.81 億元，外資回補鴻海 (2317-TW)1.82 萬張。

台股今日外資與陸資買超 92.26 億元，自營商買超 21.82 億元，投信賣超 1.27 億元。期貨市場方面，今日外資多單口數增加 5077 口，未平倉合約口數來到 57992 口。

今日外資集中市場買超個股分別為聯電、上海商銀、鴻海、台積電、元大金、群創、誠美材、中信金、統一、玉山金；賣超個股則分別為友達、富邦金、新光金、中石化、華邦電、開發金、泰鼎 - KY、力成、兆豐金、仁寶、欣興。

今日投信在集中市場買超較多的個股為奇鋐、嘉晶、國際中橡、台積電、昇陽半導體、台光電、漢翔、昌睿、新日興、嘉澤、美律。賣超個股則為中信金、長榮航、中華電、大成鋼、華航、國喬、台表科、上海商銀、啟碁、台塑。

今日自營商在集中市場買超較多的個股為友達、宸鴻 - KY、第一金、臻鼎 - KY、華通、金像電、大成鋼、鴻海、國際中橡、晶電、欣興。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為上海商銀、永豐金、彩晶、仁寶、台船、創意、興富發、長榮、達方、全新。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日呈現價量齊揚的走勢，台股大盤底部一步步墊高之下，目前屬正向的走勢，觀察的重點在於市場成交量能能否續增並維持在 1200 億元以上。