德媒：特斯拉電動車成本領先德國車廠約3000歐元

美國電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 的 Model 3 車款正在進入歐洲市場，這讓一些汽車製造商感到緊張，據一份德國 Manager Magazin 的新報告指出，保時捷 Porsche 和奧迪 Audi 以反向設計的方式拆解了特斯拉的新款電動車，發現特斯拉電動車成本比德國競爭對手來的更低，有著約 3000 歐元的成本落差。

據了解，在汽車行業中從競爭對手的產品以反向設計拆解的方式相當普遍。大約一年前，就有報導發現兩輛特斯拉 Model 3 前往德國，隨後反向工程的報告就此出爐。

近日一份新報告稱，奧迪及保時捷的高層正在下一代電動車平台上合作，但不得不改變他們的製程及設計，因為與特斯拉相比，他們的成本太高了。

該報導提到，保時捷和奧迪的工程師不得不改變其 PPE (Premium Platform Electric，高級電動平台)，因為特斯拉的 Model 3 車款比他們想像的還要優。名為 PPE 的下一代電動車製造平台兩年前就已經亮相，預計將在 2020 年或 2021 年左右準備就緒。

特斯拉股價趨勢圖

新報導指出，第一個 PPE 計劃版本的成本大約還需降低 3000 歐元，據說保時捷可以吸收此費用，但奧迪並未接受。他們認為，為了與其他即將推出的電動車競爭，還需要降低成本。

電池成本顯然是推動平台成本上升的最大因素，特斯拉聲稱在這方面領先行業。該報告稱，奧迪和保時捷可能會延遲 PPE 時辰，以優化成本並與特斯拉競爭。

PPE 對奧迪來說變得越來越重要，也描述了目前其 e-tron 電動車的失敗點。作為第一款電動奧迪的 e-tron 不僅上市延後，它也沒有達到某些目標值，並且已經變得太昂貴，開發成本超過 20 億歐元。同時，損益平衡需販售大約 60 萬輛 e-tron 也成爲了無法達到的目標。

e-tron 電動 SUV 車款原本應於去年交貨，但奧迪宣傳軟體問題導致了上市延誤。在 PPE 正式啓動前，奧迪仍在計劃基於目前平台推出其他幾款車型。