車市黑馬 特斯拉Model 3是去年全美最暢銷豪華車

入門價剛降至 42900 美元的特斯拉 (TSLA-US) 電動車 Model 3，是去年是最暢銷的豪華車型。

基於多種原因，這一點實在令人驚訝，因為根據 Edmunds.com 的統計數據，去年全電動車僅占美國所有汽車銷量的 1.2%。

總體而言，特斯拉在 2018 年售出 14.6 萬輛 Model 3 車型。就特斯拉是為一家相對較年輕的汽車製造商，面對各種障礙以及積極挑戰汽車業傳統銷售方法障礙的角度來看，它的銷售情況非常好。

在特斯拉的全美展示廳中的地圖顯示了許多沒有銷售點的地區。由於傳統汽車經銷商的法律挑戰，反對汽車公司直接向客戶銷售，特斯拉在某些州不能銷售汽車。這意味著部分車主必須前往距離相當遠的地方才能買到一輛電動車。

這輛車相對較高的價格是另一個障礙。當 Model 3 問世時，原本的起價應該是 35000 美元，大致與許多入門級豪華車一致。更令人興奮的是，特斯拉在 2016 年推出之前已經有超過 10 萬張付費訂單，每張 1000 美元。但是在生產開始大約一年後，僅交車了 30000 輛車。特斯拉之後開始向未預訂的客戶銷售較高價的車型，這也代表許多預約車主仍在等待他們承諾但尚未生產的平價版電動車。

Model 3 相對於其他豪華車的卓越性能歸結為幾個因素。一個是豪華車市場高度細分。Mercedes-Benz 和寶馬 (BMW) 等汽車製造商提供了無數同等價位的車型，彼此之間差別不大。例如，寶馬 3 系列和 4 系列是基本相同的車型，但 4 系列的車身風格更加瀟灑，有雙門或敞篷車可供選擇；而 3 系列則有房車、掀背車或旅行車等車型。總而言之，能夠在新車上花費和 Model 3 當前價格帶相當 45000 美元到 65000 美元的消費者，至少有 11 種不同的 BMW 車型可供選擇，包括房車和跨界車。

J.D Power and Associates 高級副總裁 Doug Betts 表示，Model 3 基本上沒有直接競爭者也很有幫助。特斯拉已經成為一個精品品牌，如果你想在這個價格帶內購買全電動豪華房車，那麼 Model 3 幾乎是你唯一的選擇。

如果你以為錯過了特斯拉的超級盃廣告，其實從來沒有這種東西。該公司從不支付傳統廣告費用，但該公司及其 CEO 馬斯克已經充分掌握了流行話題的藝術。

Harley-Davidson (HOG-US) 前公關主管、現任品牌顧問 Ken Schmidt 說，「當該品牌推出時，馬上成為訂定標準的主導者，」「它們立即吸引所有目光，成為話題焦點。」

10 年前，當其他汽車製造商還在試圖使電動車變得更實用時，特斯拉已認知到讓它們變得更酷的重要性。以蓮花為基礎打造的特斯拉雙座敞篷跑車 (Roadster) 推出時，憑藉其 6 位數的價格和 3.7 秒從零加速到 60 英里的加速性，確立了電動車的確令人興奮和企圖購買慾望。之後的特斯拉車型都建立在這個觀念的基礎上，但增加了實用性

「馬斯克已經創造了一種能夠與即使人數不多但極具影響力的矽谷科技業產生共鳴的方法。」Cox Automotive 執行出版商 Karl Brauer 表示。反過來，這創造了強大的文化吸引力，這是一種比任何網站橫欄廣告更有效的銷售工具。

現在的問題在於這是否可持續下去。在接下來的幾年裡，特斯拉面臨來自奧迪和保時捷等品牌的競爭，這些品牌計劃在今年稍晚時推出自有的電動車系列。就個人而言，馬斯克聲稱電動車市場不會因新進者而有改變。

他在 1 月 31 日的推文中說，「我們真正的競爭並不是生產非特斯拉品牌電動車的涓涓細流，而是每天從世界工廠湧出的大量汽油車。」

與此同時，美國人將通過實際經驗更加熟悉特斯拉的產品。更多品牌的評論將來自實際生活和使用這些產品的人。特斯拉的聲譽需要經得起考驗。

Ken Schmidt 說：「隨著電動車變得越便宜，而且就在路上跑時，」「你若要強化這些輿論，產品必須很棒，而且服務也必須很棒。」