特斯拉原第二大股東Q4持股砍半 

特斯拉 (TSLA-US) 第二大股東已拋售一半持股。

T. Rowe Price Group (TROW-US) 週一向 SEC 提交的文件揭露，截至去年 12 月 31 日，該資產管理公司持有特斯拉 898 萬股，即股權 5.2%，但與 9 月 30 日紀錄的持股量 1740 萬股或 10.2% 股權相比少了一半。

去年第二季底，T. Rowe Price 持有特斯拉股 1190 萬股。第三季底以 10.2% 股權成為第二大股東，僅次於馬克思 (Elon Musk)。

T. Rowe Price 證實他們減持特斯拉股份，但拒絕發表進一步評論。

根據 S&P Capital IQ，減持後，T. Rowe Price 目前是特斯拉第四大股東。

該資產管理公司在第四季某些時點出售特斯拉股票，第四季特斯拉股價漲幅近 26%，但 S&P 500 大跌 14%。

若以此操作手法來看，在第四季出售看起來很有先見之明，因為特斯拉今年至週一股價下跌近 4.8%，同時期 S&P 500 卻上漲 8%。

特斯拉週一因獲投行 Canaccord 升級，且目標價調升至 450 美元，隱含漲幅超過 40%，週一收漲 2.3% 至 312.84 美元，然大摩認為特斯拉將面臨強大競爭對手 Rivian，其電動汽車市場的主導地位恐難持續。