分析師將目標價砍至175美元 輝達盤前股價跌逾1.6%

投資機構 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 看壞輝達 (Nvidia) (NVDA-US)股價表現，並下調目標價，受此消息影響，今 (11) 日美股盤前，輝達股價跌逾 1.6%。

台北時間週一晚間 9 點 34 分，Investing.com 報價顯示，輝達盤前股價下跌 1.61%，至 145.79 美元。

輝達盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

上週五，輝達股價收漲 0.51%，至 148.17 美元。

Stacy Rasgon 在最新報告中寫道，在輝達下修第 4 財季 (截至 1 月 27 日) 營收預測後，「我們認為，其股價恐持續走跌。」

報告稱，遊戲晶片的市場需求疲弱，此一問題尚未解決。

Stacy Rasgon 將輝達的目標價，從 250 美元砍至 175 美元。

輝達 1 月底公布財報，將第 4 財季營收預測，從原本預估的 27 億美元，下修至 22 億美元，主因在於中國市場對遊戲晶片的需求疲弱。

輝達當時指出，第 4 財季為電競相關營收淡季，在虛擬貨幣挖礦熱潮降溫的情況下，中階繪圖卡庫存過多，去化過程將對業績造成影響。

輝達亦稱，經濟環境惡化，也讓電競繪圖晶片需求減少。

輝達執行長黃仁勳說，第 4 財季極不尋常，是個「異常動盪、令人失望的季度。」