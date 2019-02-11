聯亞1月營收持穩 法人估首季營收6.2億元 EPS約2.2元

聯亞 (3081) 公布 1 月營收 2.18 億元，較去年同期成長 0.49%。第一季有農曆春節因素，預估營收約 6.2 億元，較前一季高個位數百分比下滑，但較去年同期維持正成長，EPS 約 2.2 元，在高速傳輸趨勢推動，包括 10、25G 的占比會增加，下半年矽光、3D 感測都會轉強，法人看好今年獲利有機會挑戰一個股本。在今年展望正面下，聯亞今日股價大漲 14.5 元，漲幅 5.54%。



外界關注的矽光產品，是公司未來 2～3 年營運重心，目前主要應用在資料中心，主要需求來自大型資料中心營運商，聯亞的主要客戶在改版後出貨恢復正常，現以 100G 產品為主，400G 產品預計下半年開始量產。第一季進入傳統淡季，業績將較去年第四季個位數百分比下滑。



25G 主要用在資料中心 100G 模組，現在進入最快是中國當地模組廠，從 1 月開始有兩家 25G 開始量產，預期未來幾季會持續增加。其次是中國客戶在 5G 基地台的應用，有相當大的機會拿到一定的訂單，但預估要下半年甚至第四季才會比較明顯。VCSEL 用於 3D 感測部分，現在已經與三、四個客戶合作，有機會在第三季開始看到比較明顯的營收成長。



聯亞在 1 月底法說會表示，受到農曆年節工作天數減少影響，預估第一季營收較前一季高個位數百分比下滑，但若與去年同期相比，則維持正成長。剛公布的 1 月營收 2.18 億元，較去年同期成長 0.49%，法人預估，第一季營收約 6.2 億元，EPS 約 2.2 元，全年營運可望逐季成長，獲利更將挑戰一個股本。