〈聯亞法說〉Q4獲利季增4成 全年EPS7.71元 每股擬配息5元

聯亞光電 (3081-TW) 今 (30) 召開線上法說並公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 2.16 億元，季增 40%、年減 4%，每股純益 2.38 元，去年全年稅後純益 6.97 億元，年增 6%，每股純益 7.71 元，公司董事會也決議配發每股 5 元現金股利，以今日收盤價 261.5 元計算，殖利率約 1.9%。

聯亞第 4 季營收 6.76 億元，季增 12%、年增 8%，毛利率 55%，季增 1 個百分點、年減 2 個百分點，營益率 38%，季增 8 個百分點、年減 4 個百分點，稅後純益 2.16 億元，季增 40%、年減 4%，每股純益 2.38 元。

聯亞去年營收營收 23.62 億元，年增 16%，毛利率 54%，較前年持平，營益率 36%，年減 3 個百分點，稅後純益 6.97 億元，年增 6%，每股純益 7.71 元。

聯亞第 4 季矽光產品雖然開始出貨，但受到產品組合以及台幣匯率影響，導致成本攀升，毛利率並無顯著成長，加上機台設備增加，折舊攤提金額提高、員工人數增加 20%，營業費用提高，壓抑營益率表現。

公司也同步公告董事會決議，每股將配發現金股利 5 元，配發率約 65%，若以今日收盤價 261.5 元計算，現金殖利率則約 1.9%。