永昕發私募 晟德全數認購 持股比重拉升到23.17%

生技廠晟德 (4123-TW) 轉投資公司永昕 (4726-TW)，為充實營運及因應公司長期發展策略所需資金，將辦理私募現金增資發行新股 1800 萬股，晟德今(11) 日宣布，將全數認購永昕此次私募，持股比重將從原本 10.59%，提升到 23.17%。

晟德指出，今年初，永昕 TuNEX 獲准納入健保給付價格每支 2927 元，並積極擴大醫院通路佈局，業績動能慢慢加溫。同時，永昕也將擴大前段生物製程的佈局引進更多 CDMO 合作案，如 2018 年 10 月與韓國上市公司 SCD 簽約，將執行 Eylea 生物相似藥臨床三期試驗及後續上市代工，滿足需求及因應未來業務成長，永昕也將同步啟動擴廠計畫。

有鑑於全球生物藥市場成長，永昕預計，透過本次增資，強化 CMC 技術平台，並以投資或併購等方式，完善臨床前各項業務的技術與團隊，包括抗體基因工程、細胞株開發、產程開發、自有培養基等，未來將以一站式完整服務內容，爭取更多全球 CDMO 的訂單、擴大公司收益。

晟德強調，看好永昕發展潛力，且為協助該公司永續發展以提供穩定之長期資金，因此決議將全數認購永昕本次私募現金增資案。

永昕本次私募認購價為 22.3 元，總投資金額為 4 億元，晟德目前持有永昕約 10.59% 股權，本次永昕增資後，晟德持股比例將增加為 23.17%。

永昕去年前 3 季稅後虧損 5600 萬元，每股虧損 0.51 元；前 3 季稅後虧損 1.81 億元，虧損金額持續增加，每股虧損 1.65 元。