聯合再生能源進軍儲能市場 將推出氫能機車

太陽能廠聯合再生能源 (3576-TW) 將跨出太陽能領域，朝儲能領域佈局，董事長洪傳獻表示，初期不會先從儲能電池製造做起，將扮演機車系統整合商的角色，推出氫能動力機車，預計最快今年第 3 季末，就可望推出等同 125cc 燃油機車動力與性能的氫能機車。

聯合再生能源在正式成軍前，便曾對外透露，將跨出太陽能領域發展新事業，朝儲能領域佈局，規畫發展氫能電池或碳矽電池。不過，聯合再生董事長洪傳獻表示，在跨入儲能領域初期，不會先從儲能電池製造做起，而是先扮演機車系統整合角色，推出氫能動力機車。

洪傳獻指出，初期不會先自己投入製造，包括氫氣罐、機車車體等，都將尋找合作廠商，預計最快今年第 3 季末，就可望推出等同 125cc 燃油機車動力與性能的氫能機車。他並說，待氫能機車打開一定市場後，未來會再規劃哪些關鍵技術將由聯合再生著手進行。

聯合再生執行長潘文輝先前也說，國內太陽光電裝置 20GW(十億瓦) 完工後，將有三分之一的容量無法併網，對儲能電池的需求相當迫切，聯合再生朝儲能佈局發展後，將提供完整的再生能源解決方案，凡是不能併網的能源，都需要靠儲能電池，且儲能電池除可做太陽能儲能外，也可作為動力電池使用。