台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月11日

國際股市近期紅不讓，台股金豬年開紅盤有好采頭！根據統計，農曆年封關期間，美股四大指數上漲 2～6％，台股期貨夜盤於狗年封關日站上萬點，加上台股近十年新春紅盤偏漲升行情，有望推動 11 日開紅盤台股直攻萬點，補漲行情可期。
金管會將推動金融業大股東監理新措施，規劃分階段採行，下周先啟動與金控家族溝通，鼓勵大股東主動申報實質受益人持股情況，讓股權結構透明化，以利金融監理，首波約五、六家金控；下一階段，再評估修法。
寶佳金融併購傳出新對象。相關人士指出，寶佳的新談判標的是近年數度傳出招親的日盛金，若以日盛金目前的股價來看，寶佳若透過接手日盛金兩大股東合計高達 6 成的股權來取得日盛金，大致得花上 200 億元現金。
經濟日報
台股開紅盤 半導體看旺
竹科水情吃緊 大廠警戒
顧立雄出招 將約談金控家族
工商時報
諸事大吉 台股開紅盤拚萬點
科技部重兵部署 拚量子電腦
寶佳看上日盛金 好事近了?
聯合報
韓流吸客 春節大爆發
華航機師罷工 勞資今 2 度協商
維持亞鄰最低價 汽油本周續凍漲
蘋果日報
金豬年開紅盤 3 軋行情助攻萬點
情勢不給力 油市空頭勢力復甦
黃崇仁喊話 改名力積電返上市
中國時報
華航承諾賠償 平息罷工要 5 億
美元定存喊上 9％ 先搶先贏
年終獎金撥一半 完備個人保險
自由時報
美中今起續談 聚焦智財權
油價疲軟 IMF：油國不應過度投資
金豬年小心禿鷹 搶短莫貪