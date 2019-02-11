台灣主要報紙重要財經新聞 2019年2月11日

國際股市近期紅不讓，台股金豬年開紅盤有好采頭！根據統計，農曆年封關期間，美股四大指數上漲 2～6％，台股期貨夜盤於狗年封關日站上萬點，加上台股近十年新春紅盤偏漲升行情，有望推動 11 日開紅盤台股直攻萬點，補漲行情可期。

金管會將推動金融業大股東監理新措施，規劃分階段採行，下周先啟動與金控家族溝通，鼓勵大股東主動申報實質受益人持股情況，讓股權結構透明化，以利金融監理，首波約五、六家金控；下一階段，再評估修法。

寶佳金融併購傳出新對象。相關人士指出，寶佳的新談判標的是近年數度傳出招親的日盛金，若以日盛金目前的股價來看，寶佳若透過接手日盛金兩大股東合計高達 6 成的股權來取得日盛金，大致得花上 200 億元現金。



經濟日報

台股開紅盤 半導體看旺

竹科水情吃緊 大廠警戒

顧立雄出招 將約談金控家族



工商時報

諸事大吉 台股開紅盤拚萬點

科技部重兵部署 拚量子電腦

寶佳看上日盛金 好事近了?

聯合報

韓流吸客 春節大爆發

華航機師罷工 勞資今 2 度協商

維持亞鄰最低價 汽油本周續凍漲

蘋果日報

金豬年開紅盤 3 軋行情助攻萬點

情勢不給力 油市空頭勢力復甦

黃崇仁喊話 改名力積電返上市

中國時報

華航承諾賠償 平息罷工要 5 億

美元定存喊上 9％ 先搶先贏

年終獎金撥一半 完備個人保險

自由時報

美中今起續談 聚焦智財權

油價疲軟 IMF：油國不應過度投資

金豬年小心禿鷹 搶短莫貪