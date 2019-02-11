〈華航機師罷工〉賠償方案出爐！散客最多可領250美元

華航 (2610-TW) 機師罷工今 (11) 日進入第 4 天，針對滯外旅客因航班取消或延誤而衍生的支出，華航今日承諾予以賠償，散客受影響的交通、食宿等支出，檢附單據實報實銷，賠償金額上限不超過 250 元美元。

華航昨日針對旅客賠償方案提出澄清，強調此次機師罷工行動為不可抗力因素，非航空公司責任範圍，僅針對旅客特殊個案檢視補償。

交通部今邀華航召開第三度緊急應變會議，政務次長王國材表示，雖然罷工為不克抗力因素，但仍須顧及旅客權益進行補償，目前華航已承諾將負起旅客和旅行團賠償責任，採取實報實銷，但散客補償金額不超過 250 美元，沒有天數限制，與 3 年前空服員罷工相比補償條件更佳。

此外，昨日取消航班影響甚鉅，尤其今天為春節假期後第一天上班日，華航仍有 26 航班停飛，華航對此表示，將持續調度可用人力與航機，部分由虎航和華信進行支援，其餘簽轉至其他航空公司。

華航機師自 8 日開始啟動史上首次罷工，訴求資方改善疲勞航班等 5 大訴求，然而 9 日勞資協商經過逾 6 小時溝通仍未達共識，工會決定繼續罷工，對航班影響持續擴大。

針對外界擔憂後續賠償方案生變，王國材表示，已在會中和華航代表再三確認，不會再改變。