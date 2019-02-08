Fed轉為鴿派 LIBOR走勢翻轉 創逾9年以來單日最大跌幅

由於全球經濟成長減緩情況超出預期，市場大膽押注 Fed 可能會調降利率，導致倫敦銀行間同業拆款利率 (LIBOR) 周四創下 2009 年 5 月以來單日最大跌幅，跌至 11 月下旬以來的最低水準。

圖: 鉅亨網製表

3 個月 LIBOR 下跌約 4.1 個基準點，由 2.73763% 跌至 2.69700%，創下 11 月 23 日以來的最低水準。這是自 2009 年 5 月 21 日下跌 5.5 個基準點以來跌幅最大的一次。

LIBOR 是全球 200 兆美元金融產品的指標利率，利率交換 (swaps) 和浮動貸款都是參考 LIBOR 水準再訂出價格。

去年 12 月，在 Fed 升息、美國政府增加舉債，及 Fed 資產負債表縮表的推動下，LIBOR 創下十多年來的最高水準。

但在 Fed 今年一連串的鴿派言論下情況己有所不同。本周三，Fed 官員表示在逐步小幅提升利率之前，會保持「耐心」。而 Fed 主席鮑威爾則表示，最近幾周升息的理由已經 「減弱」。

市場對於 LIBOR 大跌有許多不同意見傳出，日系券商認為 LIBOR 下跌可能是 LIBOR 向 90 天商業票據 (CP) 利率逐步靠攏所致。

在這之前，CP 利率一直在下跌，而 LIBOR 相對平穩，使得兩者利差擴大。

而根據 Bloomberg 報導，自 12 月 20 日以來，流入主要貨幣市場基金大幅增加約 360 億美元。大部分的資金投入以 LIBOR 定價的 CP、定期存款等等，所以隨著市場對這些金融產品需求的增加，也推動 LIBOR 走低。

但更多分析師認為，Fed 1 月份暗示暫停升息是導致 LIBOR 下跌的主因。去年 12 月 20 日，3 個月美元 LIBOR 一度來到十年新高，達 2.82375%。但自從 Fed 表達將暫緩升息，放鬆流動性之後，3 個月 LIBOR 已下跌 13 個基準點。