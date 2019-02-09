紐約匯市—避險買盤回歸 美元指數創半年來最佳單週表現

由於美中貿易談判消息轉壞，市場又重新買回美元避險，美元指數週五 (8 日) 上漲 0.13%，收 96.634，也寫下近 6 個月來最佳的單週表現。

歐元徘徊在兩週低點，落於 1.13 美元附近。

美元買盤重啟

媒體引述白宮高級官員說法，表示除非本月美中以書面形式達成協議，否則將會依計畫，於 3 月 1 日對 2000 億美元中國進口商品，課徵 25% 關稅，不會放寬期限或推遲提高關稅。川普也表明，3 月 1 日前沒有川習會的計畫。

對貿易談判的悲觀論調，促使美元獲得新的支持。本週美元指數共上漲 1.1%，是去年 8 月 10 日當週升 1.28% 之後，升勢最強的一週。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，去年推動美元大幅走高的因素，已經重獲新生，美國經濟增長依然強勁，而美國以外的經濟則失去動能。

高盛表示，若要見到美元進一步下挫，可能需要美國經濟增長放緩和非美國經濟增長加強，光是聯準會轉為鴿派可能還不夠。

歐元滑落但加元衝高

歐元兌美元下跌 0.13% 至 1.1323 美元，週跌幅為 1.1%，也是自去年 9 月底以來的最大單週跌幅。

英鎊兌美元下跌 0.15% 至 1.2934 美元。美元兌日圓上漲 0.15% 至 109.84 日圓。

加拿大則由於優於預期的房市與勞動力市場數據，推升了加元，美元兌加元貶值 0.28% 至 1.3268 加元。

TD Securities 認為，在強勁的經濟數據之下，可能推動加拿大央行升息，但另一方面，在能源部門偏弱之下，也可能會對加拿大的經濟成長帶來壓力，是最大的隱憂。