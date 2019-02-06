一文看懂川普國情咨文：與中國貿易協商 須包括北京政策有「結構性改變」

美國總統川普 (Donald Trump) 於週二 (5 日) 發表最新國情咨文，川普表示，與中國的貿易協議不僅要解決美國長期貿易逆差之問題，還需要包括要求北京的政策有「結構性改變」，以保護美國勞動者和企業。
川普在國情咨文中說道：「我本人是相當尊重習近平主席，我們正在與中國協商一項新的貿易協議。」川普於週二 (5 日) 於國會表示，但與中國的協商過程中，必須要中國需進行真正的結構性變革，以結束不公平的貿易行為，減少我們的美中貿易逆差，並保護美國就業機會。
而針對美中僵持不下的「智慧財產權」爭端，川普在國情咨文的演講中表示，白宮政府現在已向中國明確表示，在針對美國企業並竊取美方的智慧財產權多年後，中國偷走美國就業機會和財富的日子已經結束。
目前美中雙方協商的進度為，在中國國務院副總理劉鶴訪問美國之後，美貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和美財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 預計在下週率團訪問北京，為二月晚些時候的「川習會」鋪路。
而在上週劉鶴訪美之後，美中雙方皆表示對於協商取得了重大進展，萊特海澤亦強調，目前雙方僅是取得一些共識，雙方仍有許多工作要做，目前雙方仍未對協議框架完成紙上合約。
據此前中國國家主席習近平與美國總統川普在 G20 會議上達成 90 日的徵稅停火協定，3 月 1 日即是最後期限，此前川普政府曾表示，若屆時雙方仍未能達成令人滿意的協議，那麼對 2000 億美元中國商品的關稅稅率將增加超過一倍至 25%。
川普國情咨文其他要點：
- 期待民主、共和兩黨盡快在移民議題上達到共識，但川普並未在本次的國情咨文上就美墨圍牆議題讓步。
- 再次強調美國基礎建設需要強力改善，但川普並未說明重建基礎建設之資金從何而來。
- 再次強調認可委內瑞拉領導人為「臨時代總統」瓜伊多 (Juan Guaido)，在國會上民主、共和兩黨亦對此表達認同。宣布白宮未來衛生新政策方向，規劃未來 10 年內杜絕愛滋病 (AIDS、HIV)，並宣布投入 5 億美元著手孩童癌症研究。
- 宣布將於 2 月 27-28 日將與北韓領導人金正恩在越南再次會面。