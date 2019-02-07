〈年後換工作〉金融業夢幻跳槽名單 「三金」為首選

每年農曆年後都有一波轉職潮，根據 yes123 求職網調查顯示，有高達 90.7% 的上班族透露，在豬年農曆年後「會想換工作」，創下 10 年以來新高。其中，金融業以「國泰金」、「玉山金」、「富邦金」三金為最想跳槽首選。

每年過年後離職率大增，yes123 求職網調查顯示，想在農曆豬年換工作比例上升，高達 90.7% 有跳槽念頭，不但高於去年的 90.3%，更創下 10 年來新高紀錄，其中 65.4% 已經付諸行動投遞履歷；最主要的原因在於「不滿意薪水」，希望跳槽後收入平均能增加 11.4%，以去年 1-11 月平均經常性薪資 40930 元換算，相當於希望加薪 4667 元。

yes123 求職網調查發現，金融產業夢幻跳槽名單中，以「國泰金」(31.3%)、「玉山金」(30%)、「富邦金」(28.3%)，以及「中信金」(23.8%)、「臺灣金控」(18.8%) 為前五大首選。

金控求才陸續出爐

雖然並非各家金控的徵才計畫都已經出爐，但是因為壽險業需要大量業務部隊，徵才需求總是走在最前面，其中，國泰人壽今年將徵才 5000 人、富邦人壽徵才 6000 人、而中信金旗下的台灣人壽也要徵 2000 人。

富邦不只人壽需求已經釋出，為了擴展金控版圖、因應數位轉型趨勢，富邦金控今年徵才計畫已經全面? 動，即日起至 3 月底開放履歷收件。各子公司合計招募需求逾 6800 人；同時展開儲備幹部 (MA) 徵才計畫，招募 17 個組別、60 位 MA，招募組別創下新高，人數也是近年新高，並首度開放大學學歷參與甄選，富邦華一銀行 (上海) 與富邦財險 (廈門) 亦參與富邦 MA 徵才計畫，希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的機會。

獲選夢幻跳槽名單亞軍的「玉山金」，談到該公司的徵才規劃，總經理黃男州表示，儘管去年市場動盪，但玉山金的財管仍成長 6%，表現優於同業，目前理專體制約 700 餘人，今年的理專人數目標要成長至 800 人。同時，玉山今年將廣徵 500 位人才，且因應金融科技發展，領域不侷限於金融。

而中信金控近年因應數位化與全球化浪潮，借重華頓商學院享譽國際的資源交流平台，提供主管與 MA（儲備幹部）數位行銷、大數據管理與轉型領導等大師講座與課程，去年參與的中高階主管與 MA 達到 464 人次，平均每人培訓時數超過 10 小時。今年預計導入最新的創新設計與腦神經科學，安排海內外主管與 MA 赴香港、澳洲、紐約等地參加華頓全球論壇，透過跨國交流提升全球營運的知識與視野，為開拓未來的國際市場做準備。

此外，中信金今年預計大舉徵才 5000 人以上，除了人才需求包含儲備幹部 (MA)、法人金融 ARM、個人金融業務人員、資訊人員、洗錢防制人員、保險業務員等；另外，大數據 / AI 開發工程師、商業分析師、資料科學家等新型態數位人才需求，亦是擴大徵才重點。

金融業徵才首選「二跨」人才

但是並非人人都能擠進這幾家金控，其實，金融業因應金融科技發展，求才首選「二跨」人才，也就是跨金融科技、以及能夠跨境的國際金融人才，外語能力絕不能少。

銀行高層表示，「主管級的 TOEIC 多益至少要有 750 分，新進一般職員至少也要有 5、600 分以上。」不只英文，例如中信銀的 IT 部門就有許多印度人才，而富邦人壽因為有投資韓國現代人壽，會韓文也是加分。

此外，民營銀行每年年後約 3 月，也都會啟 MA 儲備幹部招募計畫。職場上，雖然也有不少比金融業 MA 起薪還高的職缺，但多屬工程師、醫生、律師、機師等理工科族群，文組及商學院學生較難有機會，金融業的 MA 便成為想要快速獲得年薪百萬的一個選擇。

若想要搶到金融 MA 的金飯碗，因為金融業是個高度管制的產業，因此，學歷、語文能力、證照將是重要的「敲門磚」，另外，金融業近年重視金融科技與法遵的前提下，若能具備此專業能力，也是一大加分。

至於求職者要怎麼選擇公司？除了評估薪資福利，求職者若將外派或海外工作納入職涯規畫與發展的選項，那麼各家金融機構在海外的布局就格外需要關注，尤其近年來政府陸續帶頭打亞洲盃、新南向計畫，預期本土金融機構不論是民營或是公股銀行，會有越來越多海外發展機會，相較下可能比在外商銀行擁有更多的外派或海外輪調機會。