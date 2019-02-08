〈觀察〉中國車市衰退仍有逆勢成長的零組件廠 關鍵原來不在銷量

進入 2019 年後，市場一般預期中國車市短期難擺脫衰退困境，然而，可看到汽車零組件股元月反而走出一波行情，智伸科 (4551-TW)1 月漲 16%，江興鍛 (4528-TW)、英利 - KY(2239-TW) 也有 10% 以上漲幅，除了跌深反彈，其實，車市走弱還是有部分零組件廠商相對不受影響，關鍵就在「滲透率」，並非全然靠銷量。

今年中國車市景氣不確定性仍高，然而，近年來各大車廠積極發展智慧車輛技術先進駕駛輔助系統 (ADAS)，並不會因此停止，相關零組件的應用增加使滲透率逐漸拉升，業績不至於有太大衝擊。

其中，由於汽車安全配件規格滲透率提升趨勢明確，加上行人保護裝置和新款減震筒等新汽車零組件需求成長，劍麟去年底陸續和主要客戶簽訂產業合作協議，並配合主要客戶訂單在地化生產需求，前進波蘭設立新廠，預計第 4 季起逐步投產貢獻，是隨著安全關鍵零組件需求增加的受惠業者。

而汽車業持續朝 DCT 雙離合器和缸內直噴 (GDI) 等技術發展，也帶動生產汽油高壓泵浦產品的智伸科表現，相關關鍵零組件產品的出貨，未來將持續放大。

據了解，智伸科去年第 3 季已開始出貨給 Delphi，本季起 5 條產線全開，另外還有 4 條產線準備出貨給 Continental，預計最慢第 3 季導入量產，成長動能可期。

目前車市的亮點在於電動車的發展和 ADAS 滲透率持續向上攀升，否則，若就整車和傳統的零組件來看，恐怕還需要時間消化庫存。

所幸，中國當局為了穩住車市買氣，最新宣布推出汽車下鄉政策，期透過對農村地區發放購車補貼，促進三四線城鎮購車或是汰舊換新，可望拉抬車市部分的買氣。

即便目前汽車零組件族群整績仍處在中國車市低迷壓抑，但在中國當局有意護盤的態度下，其實也不需要再更加悲觀，反而是經過動盪後，OEM 廠規格積極升級的業者如東陽 (1319-TW)、英利更能脫穎而出。