貓奴此生必去，瀨戶內海的幸福貓咪島

像是時間凝結在純真那刻一樣，這座瀨戶內海上的小小島，安靜、遺世獨立的，與貓咪慢慢一起過著島生活。要前進真鍋島沒那麼輕鬆，從岡山車站搭乘鐵道抵達笠岡站後，還得換搭一小時才一班的渡船，緩緩漂流約 50 分後，才能踏上真鍋島。但，只要願意花這個力氣上島，對於貓奴來說，絕對不虛此行。

貓咪與人都是小島民

真鍋島是貓奴的天堂之島。

這個安安靜靜的小漁村是瀨戶內海諸多小島中的一座，充滿濃濃懷舊氣氛的漁鄉風情，許多日本電影場景也不遠千里到這裡取景拍攝，甚至有法國畫家以真鍋島風景畫成繪本，吸引了國際遊客目光。當然，遊客們都是為了貓咪而來，目前真鍋島上居民 200 人、島貓則有 100 多隻，不用刻意尋找，從船上下岸抵達時，貓咪就在港邊閒適等待著。

100 多隻貓咪與島民一起閒逸地生活在此方。

聰明的貓咪知道遊客的喜好，或坐或躺在港邊伸著懶腰迎賓，但只要遊客拿出罐頭，來自四面八方的貓咪便會湧出，張大圓滾滾的雙眼喵喵叫。如果有著冒險的心，更該走入真鍋島的小巷弄中，細看這懷舊小島的寧靜建築與風情，途中一定會遇見幾隻固守自己領域的貓咪出現，轉出巷子喵喵叫正在迎接遊客的到來。

遇到了正在餵養貓咪的島民，用一顆顆貓飼料引誘著小貓來回跳躍著。

而來到島上，港邊澎湃的漁師料理生魚片必嚐，島上更有花朵公園進行著寒菊和延命菊，金盞花等花卉栽培，若是天氣正好，夜晚滿天星斗也不能錯過。

散步在島上要仔細查看，剛走過的圍牆上，可能就會有「貓島民」在打盹。

☉島上物資比較缺乏，建議自行攜帶貓罐頭前往。

☉餵食貓咪時請不要打擾居民生活。

☉真鍋港最密集，但其他小路徑裡也有地頭貓可以耐心尋找。

以捕魚維生的居民，要高高曬著魚乾才不會被貓星人「侵襲」。

尋貓 T I P S

地點｜岡山縣笠岡市真鍋島

網址｜https://www.kasaoka-kankou.jp/island/manabeshima

貓跡｜真鍋港邊就有許多貓咪蹤影，另從港邊散步到真鍋中學校的過程中也會有貓咪自動出現。

尋貓旅還可以幹嘛？

Ario 倉敷 購物中心

逛遍百間店舖的爽快購物時光

從倉敷車站北口就可直通購物中心入口！

就位在倉敷站北口由天橋直接無縫接軌的「Ario 倉敷」購物中心，是暢遊倉敷地區好逛好買「最像個當地人」購物的好處去。匯集 100 多間特色店舖，包含了各式台灣人最愛的日本在地品牌，甚至還有日本漫畫主題商店，堪稱購物天堂。

佔地廣大的 MUJI，逛累了還有休息空間。

由衣服、家飾傢俱、食品與書店構成的無印良品 MUJI，特色鮮明且充滿可愛小物的 LoFt，提供外國人退稅服務的關西地區知名電器行上新電機、大型藥妝店 Cocokara Fine 以及與當地媽媽一起享受購買生鮮食品的超市等，幾乎旅途中、生活中想購買的一切都能在此購足。

深受台灣人喜愛的 LoFt 更提供許多日本創意與美學商品。

更貼心的是，館內提供免費 WIFI 使用，且美食商店眾多，除了可吃到岡山與周邊地區的限定美味之外，更打造一處以倉敷牛仔為主題的親子休息專區，迎著透明玻璃窗吃著美味，休息一下之後就能再繼續購物。

美食廣場設有牛仔裝置的親子休息區外，更引進岡山名物豬排丼城下町的黑豬排丼。

景點介紹

地點｜岡山縣倉敷市寿町 12 番 2 號

營業｜購物中心及 2 樓美食廣場 10:00∼21:00(部分店舖營業時間略有不同）、1 樓餐廳 11:00∼22:00

官網｜http://www.ario-kurashiki.jp/lang/tw

臉書｜https://www.facebook.com/Ario-2269911926573943

美食折價 200 日圓免費優惠

200 折價券

對外國遊客極為友善的「Ario 倉敷」購物中心免費送台灣遊客 200 日圓美食抵用券。只要到達 Ario 倉敷 1 樓的服務中心，出示已按讚「Ario」中文版粉絲團，搭配出示台灣護照，即可免費獲得！

備註：活動期間即日起至 2019/8/31 止。一人限換一次。兌換券限當日使用。

JR 西日本關西廣域鐵路周遊券

只要在台灣事先購買實體票券，就可在日本直接進站展開旅程。

使用 JR PASS 暢玩倉敷岡山地區若是想要徹底暢遊倉敷、岡山等西日本與中國地區，最佳的旅行方式就是購買外國遊客專屬的「JR 西日本關西廣域鐵路周遊券」，從岡山或倉敷站出發能向下延伸跨越瀨戶內海直達四國的高松。另外也可以一路向西馳騁，暢玩神戶、大阪、京都、奈良等區域。5 日內可以無限次數上下車站的鐵路周遊券使用方法，讓旅行多了許多便利性，甚至可以選擇一個喜歡的小站下車，展開一次次的冒險活動。

從倉敷美觀地區延伸出發的小旅行，就此展開。

而如果是鐵道迷也很適合持著這張使用券，看準每天只有來回一班車機會，搭上目前日本人氣最熱的「Hello Kitty 新幹線」列車，在岡山站或新大阪站上車後，盡情享受粉紅世界的襲捲。

更有每季更換的地區介紹，跟著 KITTY 一起長知識，認識西日本。

列車上是化身站長 Hello Kitty 的天地，1 號車 Hello! Plaza 以介紹西日本風光為主，更有購物商品可以讓 Kitty 迷即使搭車也不無聊。2 號車廂則是 Kawaii! Room，滿滿 Hello Kitty 圍繞設計，且全車廂都是自由座，只要持「JR 西日本關西廣域鐵路周遊券」就可上車暢快搭乘。

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©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593917

景點介紹

JR 西日本

網址｜http://www.westjr.co.jp/global/tc/

在倉敷站能遇見的可愛小黃列車。

Hello Kitty 新幹線列車

網址｜https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/sc/

備註｜若預計前往日本前，建議於國內事先購買好實體票券鐵路周遊券，不但享有外國人優惠，少了排隊等待時間，也能讓旅程不間斷。

瀨戶內圖章收集競賽

資訊｜針對外國遊客舉行的「瀨戶內圖章收集競賽」正展開，只要下載 APP 後，到岡山、廣島、山口等 9 個指定景點，任選 4 個地點集章後，就可兌換鴨嘴獸伊口醬贈品之外，還可獲得當地限定好禮，如紙膠帶 (岡山)、飯杓 (廣島)、河豚束口袋 (山口)！

時間｜即日起至 3/31 止集章下載處

下載｜手機搜尋「TABIDO」

備註｜一台行動裝置僅限兌換一次

來源：《行遍天下》 2019 年 2、3 月合刊號

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