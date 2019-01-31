你會走路嗎？走錯竟痠痛肥胖，1個運動矯正回來

文／早安健康編輯部

走路是動用到全身的大事，步態則是走路時全身的動態表現。例如邊走路邊滑手機的低頭族，頸部肌肉日漸緊繃，再加上慣用右側背包包、拿手機，右側肌力較強導致體態歪斜，若還拖著腳走路，代表下半身肌力不足，可能愈走愈全身痠痛。

《從步態看健康》指出，步態錯誤可能引發多種「步態病」，包含足底筋膜炎、拇趾外翻、膝關節退化、坐骨神經痛等，全身肌肉不協調也可能造成頭痛、肩膀痠痛、腰痛等健康問題，連許多女生在意的凸小腹、扁屁股、胖大腿、蘿蔔腿等，也和步態大有關係。

彎腰駝背

偏頭痛、肩頸痛、胸悶、睡眠障礙

左搖右晃

肌肉無力、長短腳、腿腳痠痛、下半身肥胖

內八或外八

腰痛、背痛、臀部到腿部的慢性疼痛

腳跟拖地

背痛、駝背、下半身腫脹緊繃、足底筋膜炎

正步態體操

充分刺激腿部和髖關節周圍，以肌力支撐使走路姿勢回正，並提高基礎代謝率。從一周 2 ～ 3 次開始，習慣後每天持續練習，維持一個月。

預備動作

選擇一安全場所，站立並單膝夾著瑜伽球，抬起到髖關節高度，另一腳保持筆直穩穩踩住地面，兩腳的軸心不要內偏。頭頂像懸吊般抬高，眼睛平視，骨盆保持水平。

STEP 1 膝蓋朝後移動，注意腰部不要反折， 再回到預備動作。重複 10 ∼ 20 回。

STEP 2 膝蓋朝外打開 30 ∼ 45 度， 作為軸心的腳保持筆直，再回到預備動作。重複 10 ∼ 20 回。

POINT

軸心腳保持筆直，比膝蓋打開的幅度更重要，否則骨盆傾斜就無法鍛鍊到肌肉。

來源：《早安健康》 2019 年 2 月

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