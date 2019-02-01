自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

【文 / 陳宗逸】

蔡英文力推的「國艦國造」政策中，最受外界矚目的，就是難度最高、預算最深的「國造潛艇」（IDS）案。從 2015 年馬英九時代末期開始，原本海軍想要「買」潛艇，到了蔡英文時代豹變為「造」潛艇。雖僅一字之差，但難度差了十萬八千里。從「買」變「造」，本身就是個政治決定，是選舉支票，蔡英文堅持不妥協，軍方只能繼續認真應付。

執政黨立委 也不看好

造潛艇這件事，對海軍來說是個燙手山芋，外界不看好的人頗多，包括民進黨自己的立法委員在內。遭質疑的部分，牽涉極度機密的預算數字，究竟高達新台幣幾千億？目前依舊莫測高深。而光是前期「評估潛艇自製能力」的預算，就高達 28 億，這些錢花到哪裏去了？是誰來評估？全部都是高度機密，外人無法窺探，錢如何花光？恐怕連蔡英文自己都搞不清楚。競爭激烈的不明業者、陸續對外曝光的內幕，讓人眼花撩亂且膽戰心驚！光是和「拉法葉弊案」扯上關係的郭璽出現在代理商名單中，就已讓輿論譁然！而海軍官員向立委「拍胸脯」保證，有 15 家以上歐美廠商競標此案，全部都有向海軍核發「意向書」（MOU），這些僅有「口頭保證」的專業細節，更讓外界擔憂。

而只要對軍購稍有涉獵的人即知，「意向書」僅是外國廠商想賣東西給台灣的「表態」，和該國政府是否會發「輸出許可」（Licensing of Export）給台灣，完全是兩碼子事情。但海軍目前使出的公關術，很容易讓外界誤認為歐美各國熱烈支持台灣潛艇自製，可「穩操勝券」，但只要計劃繼續走下去，各國政府並未理會此案的事實一露，兇猛的政治效應將會轟然而至。

由於茲事體大，包括民進黨內長時間關注此案的重量級立委，都不太敢對台灣自製潛艇進展抱持樂觀態度，故在立法院本會期結束前，朝野立委對海軍要求進入「潛艦國造第二階段原型艦籌建案」的預算要求，提出了高達 11 個擱置案。光是民進黨籍立委就佔半數以上，但最後因蔡英文堅持潛艇自製政策、要兌現選舉支票，黨中央的政治決定，壓迫黨籍立委噤聲撤案，強行通過給予海軍約台幣 76 億預算，協助台船公司「土法煉鋼」式地搭蓋潛艇船廠。可笑的是，在預算過關的當下，評估了起碼 3 年的潛艇案，連一張確定的潛艇細部設計圖都尚未出爐，就要進入「原型艦籌建階段」。

美國的幫助 疑點重重

其中弔詭之處，是美國對台灣輸出「行銷許可證」（Marketing License）一事。此事一直被蔡政府視為美國對台灣自製潛艇「釋出史無前例的善意」，但事實真相是如此嗎？美國真如台灣軍方所言，「將輸出敏感紅區設備給台灣」？其中的矛盾，在 2018 年 10 月底舉辦的「台美國防工業會議」中顯現。會議中，美方不斷提醒台灣代表，非常重視台灣的「保密技術」，不希望敏感裝置因輸台而造成高科技洩密。美國希望台灣方面保證，儘快完成《敏感科技保護法》修法。修法後，在未來潛艇廠區，可分成類似紅、黃、白等管制區，經過安全認證的人員才能進出。此案要按照美方的保密規格修正，美國才能放心將「紅區敏感」技術輸出給台灣。

根據參與此次台美會談的敏感人士轉述，台方代表對美方的高規格要求「冷淡對待」，雙方會談幾乎沒有交集。箇中原因在於行政院科技部對修改《敏感科技保護法》有複雜考量，主要是會面臨電子業台商反撲。一旦依照美方標準修改法案，各廠商安全防護成本將暴增，對台灣產業有嚴重影響，故科技部長陳良基對於美方壓力一直消極處理，如此態度引起美方不滿，故有聲音要求蔡英文「處理科技部」，否則台美之間高敏感軍事科技交流不可能成真，包括潛艇「紅區裝備」輸出許可都可能作廢。但 2018 年底，民進黨受敗選挫折後，匆匆改組內閣，美方不喜的陳良基續任科技部長。此矛盾一旦持續延燒，恐成潛艇自製案的噩夢。

北京的態度 非常曖昧

外界也有看法認為，關於潛艇的買賣與建造，是非常重大的戰略事務，中國大陸對此一定會採取嚴厲抗議。但台灣潛艇自製案，持續迄今已過 3 年有餘，從現實面觀察，大陸迄今沒有任何大動作干預，耐人尋味。也令人不禁要推論：是否北京當局所收集的相關情報顯示，台灣潛艇自製案根本沒有進度，所以還不到動用力量強烈干預的程度？這恐怕也是美、中、台三方，在這場潛艇大戲中，所呈現的另一種反面指標。

據了解，擔綱為台灣「設計」自製潛艇的所謂「直布羅陀 GL 公司」，幕後為「神祕英商」，並非與美國有密切合作的「英國國家航太公司（BAe）」，而是來路不明的英國船廠。據立委側面調查，知悉此英商幕後有北京的影子存在，甚至有傳聞，在設計圖難產的時期，已開始向該英商索取「佣金」，希望朝著當年拉法葉案默契：「台灣拿船殼、北京拿機密」的模式，來執行「雙贏」的大戲。一旦事態朝此發展，醜聞的傷害力將遠超過慶富獵雷艦弊案，牽涉其中的民進黨高層官員紛紛崩解，可能導致政府垮台。也因謠言滿天飛、處處是機密，民進黨相關立委都憂心匆匆，希望能在政治效應惡化前踩煞車。

綿綿無絕期 歹戲拖棚

總之，蔡政府堅持要潛艇自製，堅持至今，似乎只剩「面子問題」了。除「絕不認錯」的政策執行態度外，在現實面幾乎沒有可實現潛艇自製的可能。歸結疑點，來自美國的幫助，既霸道且消極；另一方面，蔡英文無法搞定台灣政軍商界的壓力，死不認錯改正；而北京則作壁上觀，看台灣能折騰到幾時？潛艇案的機密性高、科技含量大，預算絕對是天文數字，蔡政府目前還是說不出總預算到底要多少。

以千億起跳的預算，樣樣是機密，沒有人知道錢會怎麼花？全都是軍方說了算！而蔡英文自身對軍務並不熟稔，多半靠民進黨內派系人士操盤相關事務，前有扁政府時代末期的「鐽震案」借鑑，危機的氣味已經充斥其間。

依照海軍規劃，今年 3 月就要進入「細部設計階段」，要開始畫圖，就要再多花新台幣 493 億，屆時如何向立法院交代？執政弱勢、忙著挽救選舉的蔡政府如何面對這項政治衝擊？不論 2020 年是蔡英文連任或政權輪替，自製潛艇這筆爛帳，必然會繼續浪費下去。面對如無底洞般的花費與機密，台灣造潛艇的「夢」還有持續下去的可能嗎？

來源：《多維 TW》月刊 039 期

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