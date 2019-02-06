〈名人書單〉打坐的道理盡在其中 大立光執行長林恩平推崇《法華經》

大立光 (3008-TW) 執行長林恩平談到營運及展望業績，字字謹慎斟酌，被市場笑稱為「省話一哥」；不過，提到工作外的興趣打坐禪修，他輕鬆自在許多，林恩平推薦的書單是號稱「經中之王」的《法華經》。

林恩平說，依他目前日常的作息來看，不是在「工作」，就是在「打坐」，其實《法華經》的內容也都在闡述打坐的道理。

林恩平工作紓壓最大的利器就是打坐，即使每天工作 10 多小時，但是早晚他都至少挪出 1 小時打坐，林恩平說，他在打坐前先做約 30 分鐘的瑜伽，然後進行打坐。林恩平說，如果平常有打坐，且坐得深，就了解《法華經》其中的涵義。

因為瑜珈及打坐，林恩平說，讓他工作更有效率、更加專注，他引述《法華經》說，釋迦牟尼佛因打坐而除去自我，無所得、無所求、只做三昧。所謂三昧就是一次只做一件事，專注而不想其他的事，而他也把《法華經》的精義完全導入到工作中。

廣運 (6125-TW) 集團在既有的「自動化設備」、「太陽能」、「EMS 事業」部門之外，今年將新增「物流事業部門」，包括董事長謝清福及執行長謝明凱，春節期間的書單焦點放在「組織的變革」與「組織的經營管理」上，謝明凱準備研讀富士康前副總裁、長期在科技業擔任專業經理人、退休後投身創客圈的程天縱著作。

程天縱曾任中國惠普總裁、德州儀器亞太區總裁，是外商科技圈近來位階最高的台灣人。他退休前最後一份工作是鴻海集團旗下的富智康行政總裁，管理近 3000 億元年營收及超過 7 萬名員工。

目前程天縱已出版「程天縱的經營學」，程天縱認為「人」為企業最主要的資產，人的價值透過經驗累績及學習可以不斷的成長，進而在工作中發揮最大的作用，提升績效，也因此在經營上，需以人為本。其次，程天縱以大歷史觀角度分析管理模式的變革。

謝清福自政大企家班畢業，是執行長謝明凱的學弟，謝清福自豪的說，從入學以來從來沒有缺課或遲到，至今並完成 40 個學分的修習畢業，謝清福印象最深刻且最推崇則是在就學期間政大商學院老師管康彥的「變革」課程，從日本的生產「龍角散」、「救心」、「驚風散」等舊有企業及日本「IHI」(石川島播磨重工業) 的變革過程。在廣運的組織變革中，如今也將列為重要的書單。