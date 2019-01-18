大立光以18.23億元購入台中建廠用地 將投產手機光學元件

美中貿易戰仍在鏖戰中，不過股王大立光 (3008-TW) 在台購地擴廠不手軟，今 (18) 日公告以 18.23 億元，向泛友嘉集團取得在台中工業區內的 7382.88 坪土地及近 4000 坪廠房，換算每坪土地價格約 24.7 萬元。

大立光指出，新取得工業土地及廠房主要將投入手機相關光學元件生產。同時，以目前台中工業區的土地交易行情而言，大立光第二度向泛友嘉集團購入建廠土地的每坪 24.7 萬元，低於當地目前的每坪 27 萬元行情。

大立光去年 9 月投資逾 8.04 億元，取得台中工業區的的土地 3002 坪及廠房，也是由友嘉集團旗下公司所售出，大立光對於此一去年的工業區土地的興建廠房，也是用於生產手機相關零組件，其興建案也正送審之中，正待進一步發包。

由今天大立光加碼投資逾 18.23 億元，取得友嘉旗下台灣麗偉電腦機械在台中工業區的的土地及廠房，將做為未來手機鏡頭擴充生產的另一個新基地，這等於是大立光在近 5 年內投資近 68 億元在台購買 2.3 萬坪建廠土地，並進行擴充，此一金額還不包括建廠、設備的費用。且從近期企業擴張策略來看，不難看出，企業界對此次美中戰的憂慮及所做的因應動作。

就大立光的角度來看，該公司囊括蘋果手機鏡頭訂單，近年並在非蘋陣營攻城掠地，成果豐碩，加上手機搭載多鏡頭趨勢成形，執行長林恩平即指出，縱使手機市場成長趨緩，但鏡頭用量需求成長方向及趨勢並未動搖，顯示大立光的擴張方向，與其投資動作一致，而大立光擴大在台生產，除了搭上趨勢外，也為避免美中貿易戰的後續影響。

大立光擴充生產基地，原則都在台中企業總部 20-30 分鐘車程區域內，符合大立光的擴廠策略，包含 2017 年及 2018 年及今天購置的新生產線基地，全數都在台中工業區內，距離目前企業總部車程，時間在 5-10 分鐘內。