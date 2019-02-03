〈豬年產業景氣展望〉塑化產業受兩大因素影響 今年營運保守看

受惠產品價揚、需求佳，塑化產業去年前 3 季獲利表現不錯，但第 4 季起飽受油價暴跌與需求趨緩影響，獲利動能開始下滑。展望今年，美中貿易戰與兩岸關係不佳兩大因素，台塑企業總裁王文淵對今年展望保守看待，而為對抗大環境低氣壓，台塑、南亞與台塑化將積極進行海內外投資佈局，台化則認為今年雖需擔心，但仍「有可為」。

展望今年，台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，全球經濟存在中美貿易戰等諸多不確定因素，預期今年會面臨更多挑戰，將全面轉型發展 AI、工業 4.0，以對抗大環境的低氣壓。

為提升公司成長動能，台塑將加速進行海內外投資案，包含中國大陸寧波年產 60 萬噸 PDH 廠，及美國德州年產 120 萬噸乙烯及 40 萬噸 HDPE，而美國德州新廠可望於第 2 季起陸續投產，全能生產後，每年可挹注台塑營收 4 億美元，由於新廠具備成本優勢，台塑企業總裁王文淵也看好其今年表現。

從第 1 季表現來看，林健男指出，由於適逢農曆春節有 6 廠安排歲修，開工率預估僅為 89%，略低於去年第 4 季的 92%，加上美中貿易戰帶來的不確定性，客戶購料保守，第 1 季營收將較去年第 4 季衰退。經調查，180 家客戶中約 8 成客戶看緩第 1 季訂單，雖然庫存不高，但購料意願仍觀望，若 3 月美中貿易戰趨緩，75% 業者樂觀看待第 2 季訂單狀況。

展望今年，南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，全球經濟仍將受到美中貿易戰、兩岸關係及油價漲跌等多重因素影響，今年也將持續海內外投資佈局，進行中的投資案約 600 億元，其中，國內投資佔比約 16%，主要為高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙等。

國外投資部分占比達到 84%，吳嘉昭指出，海外投資主要為美國 EG 廠與中國銅箔基板、玻纖布廠擴建。從整體海內外投資來看，預估一年可創造 500 億元產值，為公司增添新的營運動能。

展望第 1 季，吳嘉昭認為，由於全球貿易成長下修，產品需求偏弱、價格走跌，而南亞屬於加工業，今年農曆春節期間下游加工業將有 20 天左右停工期，工作天數減少，將使營收較去年第 4 季衰退，而近來聚酯行情雖低迷，但不需太過悲觀，預期 3 月後市況可能會產生變化，屆時客戶可望有回補庫存需求。

展望今年，台化 (1326-TW) 副董事長洪福源表示，美中貿易戰衝突還未解決，油價起伏狀況沒有很明確，產油國等雖協商到 6 月前維持減產，使布蘭特原油近來維持 60 美元水平，但仍憂心油價是否會受到地緣政治因素影響。

洪福源認為，今年需要擔心但仍「有可為」，原因包括社會庫存低、價格處於低檔、開春後進入需求旺季等，將有機會得到取得新訂單與發展。

展望今年，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎表示，近期國際油價慢慢回溫，杜拜原油每桶約在 61 美元左右，使台塑化營運開始出現好轉跡象，但國際局勢變化因素仍存在，美中貿易戰也還未完全停止，使世界經濟成長動能趨緩，全球景氣都在下滑，對油品與石化產品需求來說，非常不利。

陳寶郎強調，今年還是必須戰戰兢兢，面對國際上的政治局勢與貿易方面變化，盼營運能有更好的表現，而台塑化在美國路州的投資案仍持續進行中，進度還算順利，今年 5、6 月會開始進行建廠前置作業。

整體而言，王文淵對今年台塑企業整體展望保守看待，悲觀原因在於美中貿易戰與兩岸關係不佳，由於目前中國經濟情況對台灣影響很大，台塑企業整體出口至中國的比重 41%，與台灣到中國的出口占比相同，中國景氣不好，對台灣與台塑企業影響都很大。