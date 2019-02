遊戲機怎麼選最近有哪些優惠看這篇

▲買遊戲機建議直接上門市選購,還可諮詢店家。(圖/記者劉士成攝) ▲買遊戲機建議直接上門市選購,還可諮詢店家。(圖/記者劉士成攝)

過年期間,無論是大朋友或小朋友,都喜歡趁這個時候好好放空,看看影片或是打打電玩吧?而說到電玩,目前遊戲的族群還是以 TV Game 為主,而所謂的 TV Game,就是泛指非電腦或手遊型態來執行的遊戲主機,包含最近持續旺的任天堂 Switch 與 Sony PlayStation 4,或是微軟的 Xbox One 等遊戲機了。而各家的遊戲機各有特色,如何選擇民眾們不妨看看記者的分享介紹,或許對您有所幫助喔!首先就來聊聊任天堂所推出的 Switch;這款遊戲機剛上市就造成轟動,因為它有相當創新的設計,除了可以將遊戲機兩側的遊戲手把拆卸外,主要更是為了能將遊戲機的畫面接駁到電視或投影機上,如此就能兼具手遊型態的便利,以及 TV Game 能夠大家一同歡樂的樂趣。任天堂遊戲商多半主推較低年齡層的消費者,因此大人小朋友都很適合選購 Switch 遊戲機,然後依據自己的喜好選擇購買遊戲。▲Nintendo Switch是目前最熱賣的遊戲機之一,還有廠商推出相當有趣的體感配件。(圖/記者劉士成攝)一開始遊戲機剛上市時台灣還沒有代理商引進,因此只能購買水貨,而今除了有公司貨提供完善的保固服務外,最近也剛釋放了最新的韌體,可以將英文介面更換成繁體中文介面。Switch 有不少遊戲採體感操作方式,因此除了具有更加擬真的遊戲情境互動外,甚至也可以藉此來運動,可說是頗適合親子娛樂的設計。接下來要介紹的是 Sony PlayStation 4 主機,目前這系列產品主要分有 PlayStation 4 與 PlayStation 4 Pro 版本,兩者主要的差異除了遊戲效能外,Pro 版還具備 4K 解析度的畫面輸出能力,除了可讓遊戲畫面更細緻外,亦可以透過遊戲機來播放像是 4K 畫質的 Netflix 影片。唯一美中不足的是,無法播放 4K 藍光片,雖然已經很少人會用到藍光片來看影片了,但對於像是記者這些劇院音響發燒迷來說,還是個小缺憾。▲目前最夯的PS4主機就是這款王國之星同捆機,主機為PS4 Pro 1TB規格,表面有王國之心遊戲圖騰。(圖/記者劉士成攝)值得一提的是,目前 SIET (台灣索尼互動娛樂股份有限公司)還在做遊戲機的促銷,民眾們若正好打算購買 PS4 遊戲機,建議速度要快,因為優惠是限時又限量的,只到 2 月 3 日為止啦!▲PS4 Pro 除了有特價外,還有附贈像是蜘蛛人或是2K系列NBA遊戲片。(圖/記者劉士成攝)▲PS4 促銷活動其實開跑多日了,因此多數店家目前只剩下圖右上角的PS4 Pro優惠了。(圖/記者劉士成攝)此外,PS4 主機還能對應 PS VR 產品,用來遊玩 PS4 的 VR 遊戲,讓遊戲更加逼真,此外也可以播放3D / 2D 影片,頭戴 VR 眼鏡時的效果就有如觀賞 80" 以上電視的爽度;而目前 PS VR 產品也都較剛上市時便宜很多。▲記者實際走訪位於光華商場內最大的遊戲門市普雷伊,店長分享說 PS4 超級熱賣,這邊還有普雷伊限定優惠,遊戲片也能拿來到這邊回收或交換。(圖/記者劉士成攝)接下來要介紹的遊戲機是微軟所推出的 Xbox One,基本上 Xbox One 和 Xbox 360 一樣都有體感配件可以選購,但目前推出的體感遊戲並沒有很豐富,且不像 Xbox 360 一樣適合小朋友玩(難度較高),所有遊戲記者認為主推的是中學以上族群。Xbox One 和 PS4 遊戲有些許是沒有重疊的,也就是說,有些遊戲商並沒有跨平台,形成部分遊戲大家只能選邊站。若真的很想玩 Xbox 與 PS4 獨佔平台遊戲,那就只好兩款遊戲機都購買。▲Xbox One 遊戲種類很多,主機的價格相對比PS4優惠。(圖/翻攝Xbox官網)▲Xbox One 遊戲很適合中學以上遊戲族群遊玩。(圖/記者劉士成攝)值得一提的是,Xbox One 目前共有 Xbox One S,以及 Xbox One X 兩款規格,Xbox One 則是第一代與退役的 Xbox One 產品;Xbox One X 比 Xbox One S 主要多了串流和錄影片段採用 4K 解析度和 60FPS 畫面,以及每秒 326 GB 的記憶體頻寬細看每一格畫面的功能,兩款主機都能播放 4K Ultra HD Blu-ray 與 4K 影片串流功能,這部份對於有需要觀賞 4K 藍光片的劇院發燒迷來說,是很划算的設備投資項目。▲Xbox 所推出的新春優惠只到2月14日止。(圖/記者劉士成攝)最後要向大家介紹的是,相當適合像記者一樣中年大叔的經典遊戲機產品 - 「PlayStation Classic」;當電玩界由任天堂率先推出迷你紅白機的「復古主機迷你化」風潮後,SEGA 也推出 MEGA DRIVE、任天堂又推出超任,而甚至連街機遊戲廠 SNK 也推出迷你街機。「 PlayStation Classic 」外觀完全復刻自初代 PS ,包括按鈕配置、控制器和外包裝等等,但是主機以縮小尺寸呈現,體積小了約 80% ,大概是一手就能掌握的程度。同時更內建包括《 Final Fantasy VII 》、《實感賽車 4 》、《鐵拳 3 》等 20 款 PS 時期經典遊戲,讓新玩家與舊粉絲都能體驗當時 90 年代 PS 帶來的感動。▲PlayStation Classic遊戲主機適合老玩家們收藏。(圖/翻攝PS官網)記者之前實際測試遊玩這款遊戲機的心得是,若對於產品內建的遊戲非常懷念想重溫當時的樂趣就可以考慮購買,但是要提醒大家的是,遊戲的畫質雖然因為採 HDMI 介面輸出而有所提升,但解析度還是維持當年水準並沒有特別提升,可別以為遊戲商好心還特別重製畫質提升。整體操作還算順手,因為手把也不小,只是一樣採有線的方式接駁;值得一提的是,遊戲機採 USB 供電方式,接駁到行動電源上時,也是可以供電運作喔!▲手把不小但是採有線的方式接駁。(圖/翻攝PS官網)

