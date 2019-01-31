書摘Book Digest 不懂服務，你就不會領導

不懂服務，你就不會領導

漢尼斯是 Google 母公司字母（Alphabet）董事長，曾擔任史丹福校長 16 年，對學術與產業的貢獻甚巨。他不只是圖靈獎得主，更有「矽谷教父」的讚譽。新書《這一生，你想留下什麼？》中，漢尼斯將四十多年職涯的精髓，歸納出十項原則，作為數位世界下的處世指引。他鼓勵領導人，面對 21 世紀的挑戰，必須做比生命更長久的志業，思考如何善用有限的時間、精力、資源以及地位，發揮影響力，留下長遠的貢獻。以下是本書的精采書摘。

領導為何是服務

我知道對很多有權勢的人來說，最難學會的一課就是了解「領導即服務」。有人甚至永遠學不會。這一課很難，因為身為領導人，幾乎所有的層面都在在顯示，領導人的薪酬最高，比部屬還多，而且領導人握有實權，能對團隊發號施令，決策總是最被看重，部屬也必須貢獻心力，為領導人服務。說得更正確一點，是為自己所屬的機構服務。

因此，領導人常常忘記，自己應該為別人服務。當部屬承擔繁重的工作，領導人的任務是讓他們更有效率、提高生產力。如果你能這麼想，等於是把公司組織圖顛倒過來：你在倒金字塔的塔尖、整個組織的底部，支撐整個金字塔。這是我的經驗告訴我的。是的，領導人就是僕人。如果你無法接受、活用這樣的角色，就不能好好領導一個機構。因為，你只會著眼於自己的利益，而非所領導的社群或組織。長遠來看，你必敗無疑。

為各方群體服務

當了校長之後，我發現服務領域變得更大，服務對象包括學生、教職員和所有校友。我在學校的「家族」，從實驗室裡仰賴我的幾個人，擴增到好幾萬人，遍布於校區中的數百棟建築、一百多個單位。但我的任務基本上還是一樣：為各方群體服務，增加集體成功的機會，帶領這個學術機構走向成功之路。

我相信，前任院長給我的訊息就是：如果你認為領導人的角色，是要幫助自己前進，獲得更重要的頭銜、獎項，以及更多薪酬，你將永遠無法看到真正的成功。每前進一步，領導的負擔只會更加沉重，直到你發現無法獨自前行。反之，如果你把自己的任務，定義為號召每一個人，請大家支持，朝向你為組織設定的目標齊心努力，最後就能一起抵達目的地。

還要記住一點：謙卑。了解有多少人依靠你是不夠的，你也必須了解自己有多依賴別人。就機構的日常運作而言，每個為你工作的人都是重要角色。這也就是為何，即使我工作到很晚，總不忘向工友說聲謝謝。就算我掌管了他的薪資簽核，但真正讓辦公室保持潔淨、無損的人，是他。

最基礎也最強大的服務

「史丹福開發中經濟體創新研究院」（Stanford Institute for Innovation in Developing Economies）， 簡稱種子計畫（SEED）。這項計畫源於我們的商學院，由校友鮑伯．金恩（Bob King）和太太朵蒂．金恩（Dottie King）大力襄助，他們非常關心世界上最窮困的人群。種子計畫旨在開發中經濟體設立機構，培養領導人解決實際問題，並且藉由擴展商業和就業機會，刺激經濟發展，終結全球貧窮的循環。我們投入的專業知識，是史丹福培育創業精神的精髓，希望藉此服務全球有需要的人群。最新的種子計畫設立於 2017 年，據點在印度與南非，同時結合肯亞與迦納現有的計畫。

一般人總認為，商學院精英並不關心社會上最貧窮的人。然而，種子計畫吸引了很多史丹福大學部和商學院的學生。他們耐心排隊等候實習機會，希望與嶄露頭角的創業家合作，幫助開發中國家的小型企業。這項計畫已有不少斬獲，一位女學生善用工程訓練背景，幫助提煉植物油的非洲工廠，解決了重要的問題。她發揮自身長才，讓企業得以化險為夷，我們也都學到一課：地球其實比我們想的還要小。

這種服務形態是最基本、也最強大的。如果你在自己的組織中鼓勵、支持這種服務心態，善意就能從組織內不斷向外延伸。

認可別人的服務

身為領導人，你的心思通常放在重大、野心勃勃的計畫上，因此很容易忽略周遭的個人服務行為。或許那些服務沒什麼了不起，但不見得就不重要。眾人歌功頌德的成功，往往就建構在這些服務上。

身為領導人，特別是僕人式的領導人，我認為自己對所有「提供服務的人」抱持特別的責任。所以，我常出席史丹福的年度艾美．布魯獎（Amy Blue Award），親自表揚、恭賀得獎人。這項獎項是為了紀念已故副校長愛美．布魯，並且藉此表彰工作人員的貢獻與服務。被提名者都是基層工作人員，由同事舉薦，因此教授、院長或副校長等，不在提名之列。同事會在推薦函內，具體描述被提名者的事蹟，例如：「此人活力充沛，總是為我們的辦公室帶來歡樂，而且隨時願意伸出援手。」有位得獎人在宿舍工作了數十年，負責清掃玄關和學生的房間，臉上總是掛著微笑。另一位被提名者則是技工，已經在學校工作了一輩子，為每一個需要幫助的人服務。

為什麼我如此重視這個獎項？很簡單：我想要告訴得獎人，他們的工作，也就是他們的服務，對整所大學的運作非常重要。我出席典禮還有一個不為人知的原因：提醒自己誰才是我真正服務的對象。為他們服務，是我最大的榮幸。

來源：《哈佛商業評論》 2019 年 2 月

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