一次看懂 7個FinTech關鍵字

文●何楷平

從銷售、核保、出險，到理賠、客戶服務，傳統保險業須仰賴大量的人力。隨著網路及行動科技的普及，服務不再受時空限制，為了滿足消費者需求，保險業也必須轉型，發展保險科技（InsurTech）。

InsurTech 將徹底翻轉保險業！保費計算方式，從群體定價改為「一人一價」；因客製化需求，產生更多「零碎化保險」；「即時投保」與跨產業合作結盟；保戶自組團體投保，選擇潛在風險較低的成員，降低平均保費的「P2P 保險」……。

InsurTech 市場有多大？瑞士再保（Swiss Re）統計，全球保費收入近 5 兆美元，每年在 IT 資訊科技的投資金額約為保費收入的四％，相當於二千億美元，合新台幣六．一兆元。

這一場兆元等級的 InsurTech 之戰，如果還是一問三不知，小心下一個被淘汰的，就是你！

一、物聯網：預防風險 降低保費

透過行動感應裝置，即時偵測保險標的，將資料上傳至雲端分析系統，可達到預防風險的功能，大幅降低理賠成本，讓消費者獲得更公平的保費。例如根據駕駛行為決定保費的 UBI 車險，或是透過穿戴裝置記錄保戶行走步數、提供保費誘因鼓勵消費者維持運動習慣的醫療險，都是目前常見的物聯網保險。

二、區塊鏈：簡化流程 加速理賠

區塊鏈去中心化的特色，讓保險理賠變得更快速，因為不需透過第三方，就能直接取得資訊，提升理賠效率。最常見的就是班機取消或延誤的保險理賠。以往保戶申請理賠時，必須先向航空公司申請單據，再向保險公司申請理賠；但透過區塊鏈的應用，不必再透過航空公司確認，保險公司能直接整合全球班機資訊查詢系統，一旦班機延誤或取消，就能第一時間通知保戶，並主動匯入保險金。

三、P2P 借貸平台：小眾互惠型保險－P2P 保險

P2P 保險是一種以共享經濟為基礎的小眾互惠型保險，由保戶自組團體投保，選擇潛在風險較低的成員，以降低平均保費。P2P 保險通常承保傳統保險不保的標的，且承保範圍單一、額度也偏低。成員可以審核彼此的保險，共同決定這個人能不能加入？該不該剔除？這事故能不能理賠？理賠金則來自成員所繳保費形成的資金池，如果保險期間結束後資金池還有餘額，可將餘款退回給成員或扣抵下期保費。

四、人工智慧：智能理賠 減少詐保

傳統理賠案件由理賠人員逐件審核，風險判讀可能因處理人員的年資深淺而導致標準不一，但透過人工智慧自動判讀風險，實現智能核算保險金，保戶最快當天就能拿到保險金，較傳統人力核保流程更快。此外，人工智慧也能自動偵測風險，高風險案件一旦發出警示，再由專業的理賠人員進一步調查和審核，可減少保險詐欺。

五、生物辨識：取代「親簽親晤」投保

傳統投保流程要求業務員遵守「親簽親晤」規定，以避免道德風險。但生物辨識技術日臻成熟，國外已有保險公司透過生物辨識確認保戶身分，保戶投保時進行的錄音、錄影，利用人臉及聲紋辨識身分，為每位客戶建立生物檔案，還有業者開發「自拍」分析年齡和健康狀態，不須透過業務員，就能完成投保。

六、大數據：保險犯罪防治

大數據應用在保險領域，最創新的莫過於保險詐欺防治。保險公司導入大數據分析技術，就能從中計算每位保戶的風險分數，分數愈高、保戶詐保風險愈高，從理賠資料庫當中，比對、撈取異常保戶，再出動專業調查人員埋伏蒐證，針對個別客戶採取不同的調查程序，藉此掌握犯罪證據。

七、行動支付：手機繳保費 享優惠

保戶可透過行動支付綁定信用卡，簡單嗶一下就能繳保費，每筆交易都是以虛擬序號代替信用卡卡號，加上交易時使用的指紋認證，交易安全更有保障，此外，有些信用卡會提供現金回饋，刷愈多回饋愈多，透過手機繳保費也可累積點數，方便之餘還能享受優惠。

來源：《現代保險雜誌》 360 期

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