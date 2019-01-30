【安聯投信】狗年封關收小紅 豬年主動式投資贏面大

狗年封關前最後一個交易日，台股 30 日指數以 9915.97 點開出，隨即因市場觀望中美貿易談判進程，拉低指數平盤下狹幅震盪，盤中權值股出現巨量拉抬，指數順利翻紅，終場小漲 0.67 點，漲幅為 0.01%、收在 9932.26 點、成交值新台幣 991.02 億元。狗年封關順利收小紅，統計全年度則下跌 488.83 點，跌幅 4.69%。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管蘋果手機銷售疲軟、中美貿易談判不確定性仍在，台股封關前利空不跌，反應投資人心態「看長不看短」，市場氛圍「偏多大於偏空」，而蘋果最新公布財報顯示在其他產品和服務收入創下新高，拉抬整體營收表現，進一步鈍化短期利空氛圍，帶動部分資金趁勢進場布局。

展望金豬年，蕭惠中認為蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整，上半年基本面欠佳已是「市場共識」，台股波動不容小覷。但農曆年後淡季僅剩餘月，隨著科技股投資輪廓逐漸清晰，加上聯準會（Fed）不斷放送「鴿」聲，市場預期美元趨疲，有利於資金持續流向新興市場，個股仍有表現機會。總結來說，上半年若遇震盪拉回，反而不失為主動式基金逢低布局的買點。

類股部分，蕭惠中預期半導體、光學龍頭股仍持續左右盤勢，並看好長期成長趨勢族群，比如 AI、5G、車用電子、雲端伺服器、高速運算和物聯網；傳產部分偏好水泥原物料、電動自行車和部分紡織族群。最後提醒投資人仍須留意中美貿易談判進程，由於不確定性仍在，建議投資人可以定期定額的方式參與台股主動式基金，降低進場的擇時風險。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢