【野村投信】技術面與價值面誘人 新興市場強勢貨幣債後市佳

對於 2018 年的新興債市來說，美國升息與美中貿易戰可謂是最主要的逆風，但自 2018 年 12 月以來，這些影響市場的因子已出現轉折。NN 投資夥伴新興市場債券團隊主管安成凌（Marcelo Assalin）表示，在逆風消退以及誘人價值面的支持下，當前可謂是過去十年新興債少見的投資甜蜜點，新興市場強勢貨幣主權債指數在 2019 年有機會繳出雙位數的總報酬率 *。整體而言，對新興債市展望抱持審慎樂觀態度，並看好以美元為主之新興市場強勢貨幣債券。

安成凌指出，根據國際貨幣基金組織預估，新興市場經濟將於 2019 年重新加速擴張，經濟成長優勢將再次受到重視，而新興市場與成熟市場經濟成長率差異在未來幾年將逐步擴大，促使資金大量流入新興市場。從供給面來看，新興市場強勢貨幣債券今年發行量預估為 970 億美元，可望由 2017 年高點下降至少 40% 以上，並降至 2016 年以前的水準 (如附圖)，供給減少有利支撐債券價格。

價值面部分，新興市場強勢貨幣主權債來到金融海嘯結束後最便宜價位，以過去經驗來看，每當新興市場強勢貨幣主權債價格到達波段低點，進場後一年內最大漲幅均可達雙位數，去年又再度到達波段低點 96.04 元 (資料來源: Bloomberg，資料日期: 2018/11/26)，而截至去年年底，新興市場強勢貨幣主權債價格已反彈 1.66% 且持續上揚，是十年來難得的買點。除了價格相對便宜，目前新興市場強勢貨幣主權債指數利差高於過去十年平均約 60 個基本點，也高於近三年及近五年平均 (資料來源: Bloomberg，資料日期: 2019/1/7)，未來利差仍有收斂空間。

擔任 NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 總代理之野村投信表示，過去二十年，新興市場強勢貨幣主權債指數未連續兩年出現負報酬(資料來源: Bloomberg，2018/12/31)，去年因特殊市場環境而呈現負報酬，導致新興市場強勢貨幣主權債指數殖利率一度於去年底來到 6.86%，不僅為金融海嘯後相對高點，也罕見地超越當地貨幣債指數之殖利率，預估今年在逆風趨緩及價值面重新受到重視的環境下，新興市場強勢貨幣主權債表現可期。

總結來說，利率止穩及貿易戰風險下降將有利今年整體新興市場債券表現，NN 投資夥伴最看好新興市場強勢貨幣主權債，除目前價值面更具吸引力外，美元計價也無須承擔當地貨幣匯率波動風險，新興市場當地貨幣債券指數不僅長期年化波動度接近強勢貨幣債券指數的兩倍，中長期相對表現也多呈現落後的狀況 (資料來源: NNIIP，資料日期: 2019/1/22)，建議投資人以新興市場強勢貨幣債券做為核心佈局標的，才能有效掌握新興債市今年的投資契機。

在投資組合方面，安成凌指出，新興市場強勢貨幣債券展望審慎樂觀，因此截至 12 月底，NN (L) 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 之投資組合轉為積極，透過較高貝他的投資策略讓投資人可以參與新興市場強勢貨幣主權債的成長契機。

◆野村投信

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