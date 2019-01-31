升息無望，聯準會投降

聯準會即將召開今年首次利率決策會議，投資人大多預期聯準會將按兵不動，預估今年全年升息次數超過（包含）一次的機率僅 19.9%（兩個月前此機率仍近 70%）。部份投資機構指出聯準會態度轉趨鴿派，代表聯準會屈服於股市下跌的壓力，放緩升息速度將有利股市上漲。「鉅亨買基金」認為股市大跌並非聯準會調整貨幣政策的原因，升息已經開始傷害實體經濟，才是聯準會政策轉向的關鍵，投資人可別因此選錯投資標的。

1. 聯準會升息幅度已經超過以往

聯準會已經升過頭

資料來源：Bloomberg，2008/12-2015/11 間用影子聯邦基金利率取代聯邦基金利率，此處近四年變化為目前利率與近四年最低利率間差距，長短期公債利差為美國 10 年公債殖利率與 3 個月公債殖利率間差距，「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2019/1/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

對於美國升息還沒結束的論述，大多以過往聯準會平均升息幅度 3.83%，而目前只升 2.25%，來暗示升息幅度仍未滿足，但卻忽略了過往聯準會並未採用量化寬鬆政策。若將量化寬鬆政策帶來的影響加入考量（考量到量化寬鬆政策，2014 年 5 月聯邦基金利率應為 - 3%，而非 0.25%），目前聯準會升息幅度高達 5.5%，遠超過過往三次升息期間的升息幅度。從上圖也可看出，調整後聯邦基金利率變化情形與美國長短期公債間利差走勢一致，都暗示目前升息已經到盡頭。

2. 投資人不看好經濟前景，升息空間遭壓縮

我們曾於先前文章中提及，美國 10 年公債殖利率是聯邦基金利率的上限，當聯邦基金利率逼近或升破美國 10 年公債殖利率時，聯準會的升息也就接近尾聲。而美國 10 年公債殖利率又受到投資人對美國名目經濟成長率看法左右，在減稅帶來的刺激效果衰退、房屋與汽車銷售前景惡化的當下，美國經濟成長率缺乏進一步升高的原因。受到經濟成長率壓抑的美國 10 年公債殖利率，自然也難以提供聯準會繼續升息的空間。

聯邦基金利率逼近 10 年公債殖利率

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/1/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 想領先一步，別看失業率

失業率為落後指標

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/1/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看好聯準會將繼續升息的論述中，最後一個看似合理的原因為強勁的勞動市場，較低的失業率會推升員工薪資，而升高的薪資會進而帶動消費與經濟成長。「鉅亨買基金」不否認薪資增長與消費間的正向關係，但身為落後指標的失業率，並無法幫助投資人提前判斷景氣是否陷入衰退。上圖清楚顯示，從 1960 年以來的數次景氣週期中，當經濟領先指標開始惡化並跌破 0% 時，失業率往往還處於低點，等到失業率開始惡化時，經濟領先指標早就不知跌到哪去了。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

槓鈴配置，有股也有債

儘管目前美國經濟領先指標急速下滑，但仍未跌破 0% 的大關，尚無法清楚判斷此輪景氣是否正式結束。在該指標跌破 0% 前，建議投資人以高評級債券基金，搭配全球型股票或新興市場股票基金，來平衡風險與報酬。

鉅亨精選基金

>> 百達 - 全球防禦股票 - R 美元

>> 貝萊德新興市場基金 A2

>> 富達基金 - 美元債券基金 (美元累積)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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