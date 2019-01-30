橘子集團beanfun!電玩展觀展人數突破10萬 目標要成為最熱最火紅App

2019 年台北國際電玩展落幕，橘子 (6180) 集團以重量級產品 beanfun! 為主軸打造雙展區，創造 4 天全區活動破 10 萬人造訪佳績，稱霸 2019 台北國際電玩展。今年 beanfun! 更在電玩展中宣布大放送新台幣 1.5 億，使全展區擠滿下載 beanfun! 的玩家。beanfun! 自 1 月 25 日開始全台發放新台幣後，引爆電玩展期天天爆滿搶領零用金的人潮，接近農曆年前，beanfun! 公布將開始發放萬元以上大獎。



橘子指出，beanfun! 全台熱度不斷攀升，特別蒐集玩家意見，列出電玩展期間最受關注的三大功能，包括具備匿名功能、讓玩家能自行加入的「豆陣聊」，可以匿名方式交換遊戲情報及分享心情，是迄今極受使用者青睞的重點功能之一；第二受歡迎的則是 beanfun! 獨具的交易功能「轉點」與「轉帳」，玩家們可以快速將 GASH 點數或現金轉給朋友。另外，即將於 4 月上市的《魔力寶貝 M》，日前公布未來會將遊戲內的社群交流串接 beanfun! 的 IM 系統，讓玩家無論在遊戲內外都可以即時分享資訊，深度串聯遊戲玩家在虛擬及現實世界的社群互動。



橘子表示，beanfun! 在 2019 第一季發揮在遊戲產業的主場優勢，快速吸引大批玩家進駐，目標要成為 2019 市場最熱最火紅 App。



橘子指出，今年上半年即將推出新品及重量級改版計劃包括《便利商店口袋版》、《櫻桃小丸子手遊版》、《魔力寶貝 M》三款新遊戲，加上《天堂 M》龍鬥士改版，盼能鞏固橘子的遊戲龍頭地位。