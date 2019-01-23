〈橘子展望〉上半年推3款手遊新作 劉柏園：今年營運續衝高機會大

橘子集團 (6180-TW) 今年上半年將推出三大新作，包括《魔力寶貝 M》、經典 IP 自製手遊《便利商店口袋版》與《櫻桃小丸子手遊版》。橘子集團執行長劉柏園表示，今年充滿挑戰與機會，營運目標為持續向上攻高，上半年推出的 3 項新作，預期市場規模都會相當可期，營運藉此衝高的機會相當大。

橘子去年在手遊鉅作《天堂 M》帶動下，營收寫下歷史新高紀錄。展望今年，劉柏園表示，上半年將推出三大新品，包括《魔力寶貝 M》、經典 IP 自製手遊《便利商店口袋版》與《櫻桃小丸子手遊版》，《天堂 M》1 月則有改版將上線。

劉柏園指出，今年充滿挑戰與機會，營運目標為持續向上攻高，而上半年將推出的 3 項新作，預期市場規模都會相當可期，如《便利商店口袋版》便具備具有歷史性的 IP，遊戲營運表現值得期待，透過這 3 款新品，營運要再衝高的機會相當大。

橘子 2017 年 12 月推出的《天堂 M》為取得韓廠 NCsoft 獨家授權的大作，劉柏園表示，對於《天堂 2 M》的遊戲營運授權，有任何機會一定全力爭取。而端遊方面，目前橘子仍有 3 款新作在洽談中，對 PC 市場展望仍樂觀，仍將 PC 用戶放在核心位置上，且經典端遊《新楓之谷》在第 1 季就會推出重大改版。

