〈橘子展望〉推全生態系入口平台Beanfun! 劉柏園：是苦戰但不做會後悔

橘子集團 (6180-TW) 今 (23) 日宣布，推出全生態系平台 Beanfun!，執行長劉柏園表示，帶著責無旁貸的使命感，決定趁營運體質較強盛時來做，雖是番苦戰，但此時不做肯定會後悔，將以遊戲用戶基礎與其他平台建立差異性，首波行銷戰祭出 1 億元現金，要全力衝刺用戶數量。

Beanfun! 為橘子籌備 2 年打造的全生態系平台，全面整合集團服務外，第一階段也與東森購物、KKbox、雄獅旅遊、PChome、玉山銀行、台新銀行、大都會車隊等 76 家廠商合作，提供使用者有趣而實用的生活服務，並以全開放架構，持續吸引廠商入駐，以壯大 beanfun! 全生態系。

之所以決定打造 Beanfun! 平台，劉柏園表示，台灣市場缺乏自己的入口平台，帶著責無旁貸的使命感，決定趁著橘子營運體質較為強盛的時期來做，除對橘子的發展來說很重要，對產業的發展也相當重要，這個時間點要打造入口平台，絕對是番苦戰，但此時不做，將來肯定會後悔。

雖然近來入口平台大多已成功發展出屬於自己的商業模式，但劉柏園強調，在地服務會最貼近在地需求，要求團隊必須最貼近市場、快速回應市場需求，不只是要提供比對手更強的服務，還要建立差異性，而 Beanfun! 平台最大的差異性，便是以遊戲用戶基礎建立起來的。

Beanfun! 平台目前有 60 萬用戶，劉柏園表示，盼能在農曆春節過後，達到 300 萬用戶數，最低標則是目前橘子集團本身的 1300 萬用戶，都能加入平台，台灣遊戲用戶人口比例高，目前先全力衝刺使用者數量，讓更多使用者取得想要的服務。

為加速擴大 Beanfun! 用戶基礎，橘子首波行銷戰祭出新台幣 1 億元，將透過各種管道發送至潛在用戶手中，並將在明 (24) 日起登場的台北國際電玩展中，以 beanfun! 為設計主軸，以 140 個攤位成為世貿一館現場最大展區，並在台北 101 對面停車場，打造占地 350 坪的「beanfun! 快閃生活市集」。