聯電Q4 EPS -0.14元 9年來單季轉虧 Q1展望也保守

晶圓代工聯電 (2303-TW) 今(29)日召開線上法說，並公布第 4 季財報，由於稼動率減少，單季陷入虧損，稅後虧損 17.1 億元，每股虧損 0.14 元，為 9 年多來首度單季虧損，聯電對第 1 季展望也保守，預期晶圓出貨季減 6-7%，營運持續低迷。

聯電第 4 季營收 354.9 億元，季減 9.8%，毛利率也降到 13%，季減 4.6 個百分點，本業也由盈轉虧，產能利用率降到 88%，聯電表示，第 4 季出貨 171 萬片約當 8 吋晶圓，整體晶圓需求放緩，不過在 8 吋與成熟 12 吋製程，仍維持穩定的稼動率。

總經理王石強調，去年已在具體數字上，看到策略執行初步成果，嚴守紀律的資本支出，讓公司全年產生 313.4 億元現金流量，另外也完成 2 次庫藏股執行，總金額 65 億元，用來註銷股本，提升股東權益。

展望第 1 季，王石表示，由於入門款和中階智慧型手機前景低於預期、加密電子貨幣價值持續下跌，預計客戶晶圓需求將進一步減緩，產能利用率估降到 81-83%，晶圓出貨減少 6-7%，平均售價下滑 1-2%，毛利率估約 5%，法人估，聯電第 1 季恐持續虧損。

王石強調，今年將持續執行以評估和追求報酬為導向的投資策略，並專注在成熟特殊製程等優勢，今年資本支出金額約 10 億美元。